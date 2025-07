Borrelli e Pascucci: "Rifiuti di ogni genere abbandonati nell'ex cantiere, chiesta bonifica immediata"

Il deputato Francesco Emilio Borrelli e il consigliere della I Municipalità di Europa Verde, Lorenzo Pascucci, si sono recati questa mattina a largo Sermoneta per monitorare l’area balneabile e lo stato dei servizi igienici. Nel corso del sopralluogo è stata rilevata la presenza di rifiuti abbandonati all’interno dell’area dell’ex cantiere navale Di Pinto, attualmente sotto sequestro, oltre al danneggiamento di uno dei bagni chimici in seguito ad atti vandalici perpetrati, secondo le testimonianze di alcuni presenti, mentre all’interno c’era una ragazza che per fortuna non ha riportato ferite.

“Abbiamo avuto modo di constatare con sommo sconcerto che l’ex cantiere navale Di Pinto, attualmente sequestrato, è diventato un’enorme discarica. Rifiuti di ogni tipo lasciati marcire sotto al sole tra strutture in ferro malandate abbandonati da vandali che hanno sfondato le porte e le finestre per creare una discarica personale proprio sul lungomare di Napoli. Abbiamo chiesto all’Asl e all’Asia di intervenire immediatamente per procedere con la bonifica immediata dei locali a garanzia della sicurezza pubblica e del decoro che questa parte di lungomare merita. Auspichiamo che il comune di Napoli proceda con la massima urgenza a quella che sarà la destinazione di quest’area, prima che la situazione diventi ingestibile. Purtroppo abbiamo anche raccolto la denuncia di diversi atti vandalici che hanno causato anche il danneggiamento di uno dei due bagni chimici messi a disposizione dei bagnanti. Gesti inqualificabili che danneggiano centinaia di persone che vengono private di un servizio essenziale a causa di un manipolo di teppisti. Una nota positiva: la settimana scorsa abbiamo segnalato la vandalizzazione delle docce che sono state riparate”. Queste le parole di Borrelli e Pascucci al termine del sopralluogo.

https://www.facebook.com/francescoemilio.borrelli/videos/1293733075678770