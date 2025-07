Tommasetti: "La Regione intervenga subito"

“Migliaia di cittadini di Cava de’ Tirreni sono state improvvisamente private di un collegamento fondamentale per raggiungere Marina di Vietri, in piena stagione estiva. Una situazione intollerabile, come denunciato dal comitato promosso dall’avvocato cavese Alfonso Senatore, che sta generando disagi enormi e mette persino a rischio l’incolumità delle persone. Per questo ho presentato un’interrogazione urgente al Presidente della Regione, Vincenzo De Luca”. A parlare è il consigliere regionale della Campania della Lega e capo dell’opposizione in Consiglio regionale, Aurelio Tommasetti, che chiede un immediato potenziamento del servizio pubblico gestito da Busitalia o il ripristino delle navette private.

“Ci sono bambini, anziani e famiglie intere che ogni giorno si sottopongono a lunghissime attese sotto il sole per poi viaggiare in condizioni disumane su autobus sovraffollati, spesso in ritardo e non climatizzati. Abbiamo già assistito a episodi gravi, come lo svenimento di una ragazza su un bus che la stampa locale ha definito senza mezzi termini “carro bestiame”. È una situazione al limite della decenza, e non si può più far finta di nulla”.

Tommasetti ha ricordato anche che molti cavesi hanno sottoscritto abbonamenti stagionali negli stabilimenti balneari di Marina di Vietri, confidando nella presenza del servizio navetta privato che oggi non c’è più: “È inaccettabile che chi ha pagato per un servizio balneare, ora si trovi nell’impossibilità di raggiungerlo. Questo crea un danno economico e morale alle famiglie e mina la fiducia nei servizi pubblici”.

“In più – aggiunge il consigliere regionale – la sospensione del servizio navette ha generato un sensibile aumento del traffico veicolare privato, con effetti devastanti: congestione stradale, inquinamento ambientale, impossibilità di parcheggiare e rischio concreto per la sicurezza e l’ordine pubblico, soprattutto nei fine settimana”.

Tommasetti chiede alla Regione Campania di intervenire con urgenza: “Il presidente De Luca e l’assessorato competente devono immediatamente potenziare le corse tra Cava de’ Tirreni e Marina di Vietri o predisporre soluzioni alternative, anche temporanee, in collaborazione con gli enti locali, per scongiurare tanto il pericolo per l’incolumità pubblica che quello per l’ordine pubblico. Non possiamo aspettare oltre: ogni giorno che passa è un ulteriore schiaffo alla dignità dei cittadini cavesi”.