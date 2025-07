"Sono felice di giocare nel campionato italiano alla Sandro Abate"

L’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica di aver acquisito per la stagione 2025-2026 il diritto alle prestazioni sportive di Matheus Caíque De Alencar Souza conosciuto da tutti con il nome Matheus Preà, classe 1993, pivot, nato in Brasile.

Matheus Preà è un giocatore di assoluto valore, ha vestito la maglia del Porto PE per sei stagioni, poi il Socorrense e il Serra Talhada prima di approdare in Kazakistan all’Ayat. In Spagna è stato al Viña Albali Valdepeñas e al Noia Portus Apostoli, arriva dalla MFK Torpedo in Russia.

«Sono felice di giocare nel campionato italiano alla Sandro Abate, è una squadra importante in un palcoscenico molto bello come il Pala Del Mauro di Avellino – dichiara il nuovo pivot della Sandro Abate – ringrazio quanti hanno lavorato per arrivare a questo risultato. Sono emozionato e non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza, saluto i nostri tifosi e tutta la città di Avellino».