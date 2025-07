Marzano: "Ora le Regioni non lascino sole le imprese"

In merito alle recenti dichiarazioni della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen sul taglio di 86 miliardi di euro al budget dei pagamenti diretti agli agricoltori, Fabrizio Marzano , Presidente di Confagricoltura Campania, esprime una riflessione netta e concreta

“Il problema non è soltanto il taglio dei fondi, ma soprattutto la preoccupazione che, qualora si dovesse concretizzare, saremo in grado di utilizzare le risorse rimaste in modo più oculato, efficace e mirato. Quali scelte dovremo fare? Una famiglia di persone per bene, di fronte a un momento difficile, sceglie con attenzione e responsabilità. Così devono comportarsi anche le imprese: selezionando con cura i progetti e gli investimenti, puntando sulla qualità, l’efficienza e la sostenibilità. Alla fine, saranno le aziende che, pur disponendo di minori risorse, sapranno dimostrare maggiore efficienza, competitività e lungimiranza a uscire vincenti da questa fase. E non lo dimentichino le Regioni: il loro compito istituzionale è quello di tutelare le imprese agricole, accompagnandole con politiche attive, strumenti concreti e una visione strategica in questo momento così delicato.”

Confagricoltura Campania conferma il proprio impegno nel sostenere le aziende agricole locali, chiedendo però un forte e tempestivo intervento delle istituzioni regionali e nazionali per evitare il collasso di un settore strategico per l’economia e la sicurezza alimentare del Paese.