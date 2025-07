Il sindaco Boccuzzi: "Evento che celebra la nostra identità"

La suggestiva Piazza del Santuario di San Mango sul Calore si prepara ad accogliere la nuova edizione della Festa dei Fichi, un evento che celebra le eccellenze enogastronomiche e le tradizioni del territorio irpino. In programma venerdì 18 e sabato 19 luglio 2025, a partire dalle ore 19:30, due serate ricche di gusto, musica e divertimento, con i concerti di Tony Tammaro e Andrea Sannino, accompagnati da DJ set a chiusura di entrambe le giornate.

“La Festa dei Fichi rappresenta un momento di grande valore per San Mango sul Calore, non solo per la promozione delle nostre eccellenze gastronomiche, ma anche per il forte impatto sociale e culturale che genera,” dichiara il Sindaco Teodoro Boccuzzi. “Questo evento unisce la comunità, celebra la nostra identità e valorizza un prodotto unico come il fico di San Mango, simbolo della nostra tradizione contadina. È un’occasione per attrarre turisti, sostenere l’economia locale e rafforzare il senso di appartenenza al nostro borgo, che si distingue per la sua autenticità e per la bellezza del suo patrimonio naturale e storico. Ringrazio tutti coloro che, con impegno e passione, rendono possibile questa manifestazione, un appuntamento che ogni anno si conferma un pilastro della nostra estate.”

La Festa, organizzata con il supporto del Comune di San Mango sul Calore, torna a celebrare il fico di San Mango, un prodotto tipico a marchio PAT (Prodotto Agroalimentare Tradizionale), caratterizzato da una polpa succosa, dal colore bronzo scuro e da un sapore unico,che matura nel mese di luglio. Le serate saranno animate da stand enogastronomici che offriranno degustazioni di fichi abbinati al pregiato Aglianico, prodotto dalle uve coltivate nel territorio, insieme ad altre specialità locali.

Venerdì 18 luglio, alle ore 21:00, Tony Tammaro porterà il suo inconfondibile mix di ironia e musica popolare napoletana, capace di coinvolgere il pubblico con brani che celebrano con leggerezza e umorismo la cultura partenopea. A seguire, un DJ set animerà la piazza fino a tarda notte.

Sabato 19 luglio, sempre alle 21.00, sarà la volta di Andrea Sannino, artista di grande talento e voce della canzone napoletana moderna, che regalerà un concerto emozionante, perfetto per celebrare l’atmosfera festosa dell’evento. Anche in questa serata, un DJ set chiuderà la notte con ritmi coinvolgenti.

La Festa dei Fichi non è solo un evento enogastronomico, ma anche un’opportunità per scoprire le bellezze di San Mango sul Calore, un borgo immerso nella suggestiva Valle del Calore, tra itinerari naturalistici, chiese storiche come quella della Madonna del Carmine con i suoi affreschi del XVIII secolo e la tradizione della “Cavalcata” di Sant’Anna. L’evento si inserisce nel ricco calendario di iniziative che animano il territorio, come il Volo dell’Angelo a Pasqua e la Festa di San Teodoro Martire ad agosto, consolidando il ruolo di San Mango come meta di turismo culturale ed enogastronomico.