Economia, sanità, giovani e territorio al centro della visione 2025–2030

Le federazioni provinciali del Partito Democratico di Avellino e Benevento promuovono la Conferenza Programmatica delle Aree Interne Irpinia-Sannio, dal titolo “Idee e obiettivi per la Campania Futura”, in programma sabato 19 luglio alle ore 9.30 presso lo storico Palazzo Paolo V a Benevento.

L’iniziativa, preannunciata nei giorni scorsi dai segretari provinciali Nello Pizza (PD Irpinia) e Giovanni Cacciano (PD Sannio), rappresenta un’importante ed inedita occasione di confronto e progettazione politica in vista delle elezioni regionali 2025.

La Conferenza nasce dall’impegno congiunto delle federazioni delle due Province Interne della Campania, che nei mesi scorsi hanno avviato un articolato lavoro di analisi e proposta all’interno di cinque tavoli tematici: Economia, Politiche del Lavoro e Infrastrutture; Politiche di Genere e Politiche Giovanili; Agricoltura, Ambiente e Territorio; Salute e Politiche Sociali; Cultura e Istruzione.

Dopo i saluti della Presidente del PD Sannita, Rosa Razzano, l’apertura dei lavori è affidata ai segretari provinciali Nello Pizza e Giovanni Cacciano, seguiti dall’intervento di Antonio Misiani, Commissario Regionale del Partito Democratico in Campania.

A presentare ed esporre il lavoro programmatico dei 5 Tavoli tematici saranno Moreno Carosella, Claudio Petrozzelli e Mafalda Cocozza, Giovanni De Feo, Anna Marro, Norma Fortuna Pedicini, coordinati dalla Vicesegretaria del PD Irpino, Adriana Guerriero.

Seguirà, dopo un breve break, una Tavola Rotonda politico e istituzionale cui parteciperanno: Ivo Capone Sindaco di Summonte, Giuseppe Antonio Ruggiero Sindaco di Foiano di Valfortore, Sabrina Ricciardi Movimento 5 Stelle, Pina Fontanella Europa Verde/Verdi, Bepy Izzo Italia Viva, Anna Maria Mollica Sinistra Italiana, Maurizio Petracca Presidente Commissione Agricoltura – Consiglio Regionale Campania, Luigi Abbate Segretario Commissione Aree Interne – Consiglio Regionale Campania, Piero De Luca Commissione Parlamentare per le Questioni Regionali, Toni Ricciardi Commissione Parlamentare sugli effetti economici e sociali della transizione demografica.

Modererà la Tavola, Antonella Pepe, componente della Direzione Nazionale del PD. Le conclusioni saranno invece affidate a Marco Sarracino, Responsabile Coesione e Aree Interne della Segreteria Nazionale del Partito Democratico.

Questa conferenza rappresenta un momento di svolta: un’occasione concreta per definire priorità, strategie e visioni per il futuro delle aree interne della Campania. Un appuntamento politico e programmatico che vuole dare voce ai nostri territori e costruire una nuova centralità per Irpinia e Sannio nel progetto di sviluppo regionale 2025–2030.