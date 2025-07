Gli amori impossibili di Elsa Morante

Evento a Procida (NA) con Tiuna Notarbartolo

Venerdì 18 luglio alle ore 18,30, presso l’associazione Vivara in via Marcello Scotti, si terrà il primo degli eventi culturali ideati dal magistrato e intellettuale Sergio Zazzera.

Si tratta di una conversazione su Elsa Morante, nel quarantesimo anniversario della sua scomparsa, tenuta da quella che oggi è considerata nazionalmente la più grande esperta di letteratura morantiana: Tiuna Notarbartolo.

La Notarbartolo, giornalista, scrittrice e organizzatrice di grandi eventi (tra cui il prestigioso Premio Elsa Morante), parlerà del senso, delle amicizie, delle opere, dell’amore, che restano dopo la morte. Degli amori di Elsa Morante per artisti giovani e geniali, come quello per Bill Morrow, col quale l’autrice romana ebbe una storia o come quello per Rimbaud (amore paradossale a detta del recentemente scomparso Goffredo Fofi, anche perché il giovane poeta era morto circa 100 anni prima).

Elsa e i suoi amori impossibili, amori dell’anima: Rimbaud, Morrow, Luchino Visconti. Oggi avrebbe amato Achille Lauro, ma ce ne parlerà Tiuna Notarbartolo, venerdì sera a Procida, l’isola su cui la Morante scelse di restare in eterno.