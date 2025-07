Nargi: "Più sicurezza e modernità per la zona"

Un milione di euro per potenziare e riqualificare le strade cittadine che orbitano intorno al Campo polivalente San Pio da Pietrelcina.

L’intervento, realizzabile grazie ai fondi Fsc reperiti dall’Amministrazione Nargi, si inserisce nella strategia di riqualificazione urbana avviata con la realizzazione dell’impianto polivalente in questione, per potenziare la presenza di servizi alla cittadinanza nel quartiere di San Tommaso.

Le strade oggetto della prevista riqualificazione saranno via Papa Giovanni XXIII, via Padre Pio da Pietrelcina, via Manlio Rossi Doria e via Antonio Tedeschi, che costituiscono l’ossatura viaria principale di accesso e servizio al nuovo impianto polivalente in corso di realizzazione.

Queste arterie, realizzate in epoche diverse e con standard dimensionali eterogenei, presentano sezioni stradali variabili e marciapiedi di dimensioni insufficienti rispetto alle attuali normative.

«Con l’intervento che abbiamo programmato – spiega il Sindaco di Avellino, Laura Nargi – renderemo più fluida e razionale la struttura viaria complessiva ed offriremo maggiori servizi in zona. In particolare, nella parte nord dell’area dove è ubicato il campo polivalente in corso di realizzazione, lungo via Manlio Rossi Doria che si pone in prosecuzione di via Già Giulio Morra, completeremo il collegamento viario e l’anello stradale, per una viabilità più omogenea, sicura e moderna»