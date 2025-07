Sostegno al piano Latronico e al nuovo servizio di elisoccorso in Basilicata

“Quella che sta mettendo in atto Cosimo Latronico, assessore alla Salute della Regione Basilicata è una sfida ambiziosa, un disegno sanitario che con immensi sacrifici, davvero si può affermare di essere vicini ai bisogni reali delle persone ricordando a tutti che in Basilicata il sistema sanitario nei presidi materani e potentini si sta riprendendo dopo anni di coma profondo”.

Lo sostiene il Segretario Provinciale dell’Ugl Matera, Pino Giordano per il quale, “ora si aggiunge un nuovo tassello al sistema salute, al via il nuovo servizio di elisoccorso in Basilicata con elicotteri di ultima generazione. È evidente – prosegue il Segretario – come i cittadini del nostro territorio hanno da sempre visto leso il loro diritto costituzionale alle cure. Per questo l’Ugl Matera chiede a gran voce a Latronico di accelerare il rafforzamento della rete ospedaliera e territoriale e di concretizzare l’idea, condivisibile, di rafforzare i nostri ospedali di riferimento ad alta complessità, dotati di uno status speciale e fondi dedicati come già ben sta’ facendo. Prosegua, troverà in questo modo l’Ugl sempre partecipe, con passione e visione nel dare contributi che saranno preziosi per i cittadini lucani. Il nostro obiettivo - conclude Giordano – , è chiaro: collaborare con l’assessore per porre fine a una vera e propria piaga sociale del nostro sistema sanitario dove insieme dobbiamo disalimentare il fenomeno dei cosiddetti ‘viaggi della speranza’, ovvero lo spostamento di migliaia di pazienti lucani verso le Regioni settentrionali, in cerca di cure specialistiche non disponibili nei nostri territori di residenza. Siamo convinti che possiamo ottenere con Latronico le dovute garanzie per poterci curare nella nostra regione Basilicata con tempestività, sicurezza e qualità delle cure: l’Ugl Matera vuole partecipare con i propi suggerimenti affinché si rimetta il cittadino della Basilicata al centro per le sue cure: la salute è un bene comune, non un privilegio o da chiedere come cortesia”.