"Non è l’intramoenia a causare le liste d’attesa"

"Nella sua disperata ricerca di qualcuno su cui scaricare i propri errori, la maggioranza cerca ora di addossare le colpe per le lunghe liste d'attesa ai medici che lavorano negli ospedali pubblici. Dopo aver accusato prima i governi precedenti e poi le regioni ora è il turno dei medici della sanità pubblica che fanno intramoenia, bersaglio di un emendamento di Fratelli d'Italia nel decreto sulle prestazioni sanitarie che prevede un'ulteriore stretta alla libera professione ospedaliera".

“Il Movimento 5 Stelle si è sempre opposto all’eccesso di libera professione e ha contribuito alla sua limitazione, ma non si può pensare che l’intramoenia sia la causa delle liste d’attesa che andrebbero risolte invece soprattutto stanziando più risorse per assumere nuovo personale e spostando alcune prestazioni sul territorio attraverso quella riforma della medicina generale non più procrastinabile. Questo provvedimento non avrà alcun beneficio sull’accorciamento delle liste d’attesa e avrà l’unico risultato di contribuire ad aumentare la fuga dei camici bianchi dagli ospedali pubblici. Come si può pensare di colpire chi è già costretto ad operare in condizioni poco dignitose, con turni massacranti, e i salari tra i più bassi d’Europa?”

“Come sempre, questa destra si dimostra priva di visione e di competenza e se la prende con l’anello più debole della catena. Oggi tocca a quegli stessi medici che tutti noi abbiamo chiamato eroi e che ora la maggioranza vuole trasformare nell’ennesimo capro espiatorio”.