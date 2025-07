Filiera locale, qualità e benessere animale nei punti vendita Crai Mediterranea

Crai Mediterranea rafforza il proprio impegno nel Sud per una filiera sempre più locale, trasparente e sostenibile siglando un importante accordo con Coldiretti, volto a garantire che i vitelli selezionati provengano dall’area del Matese, territorio ricco di biodiversità e tradizione zootecnica.

“Questa intesa – ha dichiarato Michele Apuzzo, Presidente del Consiglio di Amministrazione Sviluppo Retail Campania e vicepresidente Crai – rappresenta un passo concreto verso una filiera a km zero che tutela l’ambiente, sostiene l’economia locale e valorizza la qualità delle carni nei punti vendita Crai e Tuttigiorni di Crai Mediterranea. Collaborare con Coldiretti significa rafforzare il legame con il territorio e offrire ai nostri clienti un prodotto tracciabile, sano e profondamente identitario”.

L’accordo prevede che tutti i capi destinati alle forniture CRAI Mediterranea siano allevati nel rispetto del benessere animale e dei rigorosi standard qualitativi.

Il Matese, con i suoi pascoli incontaminati tra Campania e Molise, si conferma così area strategica per un’agricoltura di qualità legata alle radici ma proiettata al futuro.

Il presidente di Coldiretti Campania, Ettore Bellelli, dichiara: “L’accordo con Crai Mediterranea nasce per valorizzare le aree interne della Campania e di Caserta in particolare in modo da assicurare una stabile collocazione sul mercato di vitelli da ristallo che verranno successivamente ingrassati e assicurare così una adeguata e giusta remunerazione del prodotto degli allevatori . Si avranno così vantaggi per il territorio e per i cittadini consumatori che potranno acquistare nei banchi della Crai carne sicuramente campana sostenibile sotto il profilo ambientale e del benessere animale”

La collaborazione con CRAI Mediterranea nasce proprio da una visione condivisa di sviluppo territoriale, qualità e tutela dei consumatori.