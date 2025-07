Debutto con il concerto "Armando Rizzo Trio"

Prende ufficialmente il via oggi, martedì 15 luglio, la rassegna culturale “Frontiere Mediterranee” a Sapri, con il primo appuntamento in programma: il concerto “Armando Rizzo Trio”, in scena alle ore 22.00 sul Viale della Spigolatrice.

Il trio porterà sul palco un viaggio sonoro originale e coinvolgente, che ruota attorno alla fisarmonica di Armando Rizzo, accompagnato dal contrabbasso di Corrado Cirillo e dalla batteria di Luca Mignano.

Il progetto nasce dalla volontà di Rizzo di spingere la fisarmonica oltre i suoi tradizionali confini, esplorandone potenzialità espressive in contesti musicali inediti. In scaletta, non solo i classici del Tango Argentino e le Musette francesi, ma anche celebri colonne sonore cinematografiche, choros brasiliani e momenti di improvvisazione jazz, per un repertorio dal respiro internazionale.

Alla base dell’esibizione c’è l’idea di reinventare il repertorio fisarmonicistico attraverso accostamenti audaci e sonorità nuove, fondendo stili e suggestioni in un’esperienza musicale fuori dagli schemi.

Il concerto Armando Rizzo Trio segna così l’avvio di una rassegna che si preannuncia ricca di appuntamenti tra musica, cultura e spettacolo, dal 15 luglio al 13 agosto. Un’iniziativa voluta e promossa dal Comune di Sapri – Assessorato al Turismo, Spettacolo e Cultura – con il patrocinio e sostegno della Camera di Commercio di Salerno, il patrocinio della Fenailp provinciale di Salerno e il supporto organizzativo dell’Associazione Terre del Bussento.