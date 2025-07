Il 15 luglio alle 20 a Via Roma, appuntamento con Gianpaolo Imbriani

La comunità di San Lorenzo Maggiore si prepara a celebrare l’impegno e i traguardi raggiunti dai suoi giovani con la “Festa dello Studente – Un passo avanti”, un evento dedicato al riconoscimento degli studenti che hanno concluso un ciclo di studi. L’appuntamento è fissato per domani, martedì 15 luglio alle ore 20:00 presso lo spazio antistante l’edificio scolastico di Via Roma.

L’iniziativa, fortemente voluta dalla Parrocchia San Lorenzo Martire, vuole essere un momento simbolico e di comunità per premiare il merito e incoraggiare i giovani verso nuovi percorsi di crescita e responsabilità. A fare gli onori di casa saranno Lorenzo Ruggiero, vicesindaco del Comune di San Lorenzo Maggiore e Marina Ruggiero, assessore all’istruzione del Comune di San Lorenzo Maggiore. Saluti anche da una rappresentanza dell’Istituto Comprensivo “A. Mazzarella” – Sezione di San Lorenzo Maggiore.

Seguiranno poi gli interventi di Maria Grazia Marinello della Cooperativa “Bisogno di Sogni”, e Don Alfonso Salomone preside dell’Istituto “Luigi Sodo”.

Momento emozionante sarà la testimonianza di Gianpaolo Imbriani, fratello del compianto calciatore e allenatore Carmelo Imbriani, che con il progetto “Imbriani non mollare” porta in tutto il mondo un messaggio di speranza, sportività e coraggio. A moderare la serata sarà Gabriele Di Marzo, autore Rai, che guiderà il pubblico attraverso riflessioni, racconti e momenti di condivisione. Le conclusioni saranno affidate a Don Leucio Cutillo, parroco di San Lorenzo Maggiore, che sottolineerà l’importanza dell’educazione come fondamento per il futuro di ogni comunità.

Un’occasione speciale per dire grazie ai ragazzi e alle ragazze che, con impegno e determinazione, hanno compiuto un passo avanti nel loro cammino di vita e formazione.