Con “Billie Holiday’s Tribute” Pompei rende un intenso omaggio musicale a una delle figure più emblematiche e profonde della storia del jazz e della musica afroamericana. Il secondo appuntamento con “Aspettando Pompei Inn Jazz” è in programma giovedì 17 luglio 2025 alle ore 21 presso il Pompei Lab, in via Astolelle 112. Ingresso gratuito.

Sul palco si esibiranno Giusy Del Pezzo alla voce, Lello Cannavale al pianoforte, Germano Baccaro alla batteria e Gianpiero De Honestis al basso, dando vita a un concerto che intende restituire, con rispetto e passione, lo spirito e la forza emotiva delle interpretazioni di Billie Holiday.

Considerata tra le voci più influenti del XX secolo, Billie Holiday – anche nota come “Lady Day” – ha lasciato un segno indelebile nella musica con il suo timbro inconfondibile e il suo stile interpretativo unico, capace di trasmettere dolore, eleganza e consapevolezza sociale. Il suo repertorio ha segnato la storia del jazz e oltre, diventando simbolo di lotta e riscatto attraverso l’arte.

“Billie Holiday’s Tribute” rappresenta il secondo dei due eventi organizzati al Pompei Lab in attesa del Pompei Inn Jazz vero e proprio, la cui tredicesima edizione si terrà il 25 e 26 luglio 2025 in piazza Schettini, con una line-up di grande rilievo. Tra gli artisti attesi: Alfredo Di Martino 5tet e il Nico Gori Swing 10tet (25 luglio), il trio internazionale composto da Rachel Z, Omar Hakim e Jonathan Toscano, e poi Simona Bencini, voce storica dei Dirotta su Cuba, accompagnata dallo Scannapieco-Geremia 5tet (26 luglio).

Pompei Inn Jazz 2025 è promosso da Music Hub con il patrocinio dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmine Lo Sapio. Tutti gli appuntamenti della rassegna sono a ingresso libero, in linea con la volontà di rendere il jazz un linguaggio aperto e partecipato, parte integrante dell’identità culturale di Pompei, città dove il dialogo tra storia e contemporaneità è ancora vivo e vitale.

Pompei Inn Jazz 2025 – XIII Edizione