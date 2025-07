“Nessuno si salva da solo”

M.I.D. e Associazioni in conferenza stampa per il Centro per l'Autismo

Il M.I.D. Coordinamento Campania con il suo rappresentante regionale Giovanni Esposito, l’Associazione Insieme per Avellino e l’Irpinia con il suo rappresentante Pasquale Luca Nacca e il Movimento Irpino Antiviolenza con la sua rappresentante la professoressa Rita Nicastro comunicano di aver organizzato e indetto una conferenza stampa che avrà luogo Mercoledì 16 Luglio alle ore 11:00 presso la Gecko Torteria in Via Scandone ad Avellino. Dette Associazioni intendono condividere con la stampa, con la cittadinanza e in particolar modo con le famiglie dei ragazzi affetti dai disturbi dello spettro autistico di Avellino e Provincia tutte le tappe affrontate e iniziative intraprese finora rispetto all’ annosa vicenda della mancata apertura del Centro di Valle, fino alla recente decisione del Tar della Campania che ha bloccato il bando con il quale l’ASL avrebbe stabilito le procedure per affidare la gestione dei centri semi residenziali di Sant’Angelo dei Lombardi attivo presso il Criscuoli e Valle Avellino. Il ricorso al Tar era stato avviato dall’ attuale gestore del centro di Sant’Angelo dei Lombardi. Il M.I.D. Campania e le Associazioni organizzatrici di tale conferenza stampa, uniscono la loro voce a quella di altre 600 famiglie della Provincia di Avellino che attendono da troppo tempo di poter usufruire di una struttura adeguata alle esigenze dei loro figli e vedono, ancora una volta rinviare la realizzazione delle loro speranze. La delusione è tanta, dopo che il Comune di Avellino aveva ottenuto un altro mutuo di 147 Mila euro da usare per il centro, soprattutto dopo che anche il Prefetto della Provincia di Avellino Rossana Riflesso aveva preso a cuore la questione e che con lei si pensava di poter giungere all’inaugurazione di tale struttura entro la fine dell’anno. Le associazioni promotrici dell’iniziativa della conferenza stampa auspicano infine nella partecipazione da parte di tutti gli attori coinvolti nel campo dell’autismo. Print PDF PrintPDF

Source: www.irpinia24.it