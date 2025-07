"Vogliamo conoscere le tempistiche, i fondi impegnati e le misure previste"

“Nel 2024, Regione Campania e EAV annunciavano un importante intervento di rifacimento della stazione EAV del Centro Direzionale, un’area che riveste un ruolo strategico per la mobilità napoletana. Ad oggi, però, non risultano aggiornamenti pubblici sullo stato di avanzamento dei lavori e sulla programmazione effettiva degli interventi. La stazione rappresenta un nodo essenziale per i pendolari e per il collegamento tra le diverse reti di trasporto, e merita interventi all’altezza della sua centralità. Le segnalazioni dei cittadini su disagi e criticità strutturali non possono essere ignorate” . Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Gennaro Saiello, che sul tema ha presentato un’interrogazione alla giunta regionale.

“Vogliamo conoscere lo stato dell’arte del progetto, le tempistiche aggiornate, i fondi impegnati e le misure previste per garantire la sicurezza e la continuità del servizio durante i lavori. Il Consiglio regionale ha il dovere di vigilare sull’utilizzo dei fondi pubblici e sulla gestione delle infrastrutture strategiche. Confidiamo in una risposta puntuale e trasparente da parte della Giunta, perché interventi di questa portata non possono restare sospesi nel limbo delle promesse”.