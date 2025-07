Il grande viaggio si chiude sotto il cielo della Campania

Passione, formazione e bellezza. Dopo un anno intenso di emozioni, incontri e chilometri percorsi all’insegna della danza, il cammino di ViaggioDANZA® Academy si avvicina al suo momento più atteso: il Festival ViaggioDANZA 2025, tappa conclusiva di un tour nazionale che ha attraversato l’Italia da nord a sud, coinvolgendo centinaia di giovani danzatori, insegnanti e famiglie in un’esperienza formativa, artistica e umana senza precedenti.

Questa mattina, presso il Foyeur del Teatro Diana di Nocera Inferiore, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del Festival, alla presenza delle istituzioni locali e dei promotori del progetto. Un momento partecipato e denso di significato, che ha messo in luce la forza culturale e sociale dell’iniziativa, capace di unire città e comunità nel nome dell’arte.

Dal 16 al 20 luglio a Nocera arriveranno circa 1.500 persone da tutta Italia, con oltre 800 ballerini e 120 scuole di danza coinvolte. Tra le realtà partecipanti, anche la Aristo Dance Studio da Riga, direttamente dalla Lettonia. È l’unica scuola estera tra le 120 che hanno detto di sì al Festival.

ViaggioDANZA® è la prima Academy formativa itinerante in Italia, un progetto di Valoredanza SSD arl che da oltre 15 anni porta la danza dove il talento nasce, cresce e chiede di essere coltivato. È un percorso costruito per generare valore nei territori, nelle famiglie e in chi vive la danza come vocazione e come strumento educativo. L’Academy ha già toccato alcune delle città italiane più attive e vivaci nella scena tersicorea: Monfalcone, Trieste, Firenze, Roma, Milano, Castellana Grotte, Bari, Napoli, Padova, Brescia e Corte Franca. E ora, dal 16 al 20 luglio, sarà la volta di Nocera Inferiore, Nocera Superiore e Pagani, che ospiteranno il summit annuale dell’Academy: il ViaggioDANZA Festival 2025.

Il claim scelto per questa edizione, “Color Your Life”, è un invito ad esprimersi, a dipingere il proprio percorso con energia e trasformare ogni passo in un’opera d’arte. Il Festival non è soltanto un evento estivo, ma un’esperienza che unisce formazione, emozione e legami autentici. Per cinque giorni, ballerini provenienti da tutta Italia vivranno insieme momenti di stage, concorso, audizioni, gala, workshop, talk e occasioni di condivisione, guidati da un team di 15 maestri di rilievo nazionale e internazionale.

Tutto questo avverrà presso la Scuola di danza “Officina delle Arti” di Nocera Superiore e nella cornice suggestiva di Villa Italia, nel cuore del borgo storico di Nocera Inferiore, una location immersa in un parco naturale di 10.000 mq, scelta per offrire ai partecipanti un’esperienza completa, confortevole e immersiva. Qui, tra ampie sale, spazi relax, piscina e ristorante, ogni giornata sarà una continua scoperta. I momenti performativi e la competizione finale avranno luogo al Teatro Comunale Diana e al Teatro Sant’Alfonso Maria De Liguori di Pagani.

Il programma coreutico vedrà protagonisti Cristina Amodio, maitre de ballet internazionale; Maura Paparo, ballerina e coreografa nota per “Amici” e per il tour ufficiale di Ninna e Matti; Gisella Zilembo, general manager del Premio MAB e organizzatrice di residenze artistiche in tutto il mondo; Ludmil Cakalli, docente internazionale ed ex primo ballerino del Teatro dell’Opera di Tirana; Tatiana Sulejmani, étoile e artista al merito della Repubblica di Albania; Luigi Fortunato, danzatore Mediaset e coreografo; Mariarosa Verduci, coreografa e direttrice artistica Divina; Marco Batti, direttore del Balletto di Siena e dell’Ateneo della Danza; Germana Bonaparte, ballerina e coreografa con lunga carriera teatrale e televisiva; Alessio Guerra, direttore artistico della Dreaming Academy; Luigi Liccardo e Mariapia Capasso, coreografi emergenti premiati da ViaggioDANZA; Simona Altomare, direttrice dell’Accademia della Danza e organizzatrice di eventi nazionali; Elena Candela, insegnante certificata di WellDance.

Accanto al programma tecnico, il Festival offrirà un palinsesto parallelo pensato per accompagnatori, genitori e ospiti, promosso da Valoredanza. Tra attività di wellness, laboratori di Pilates e WellDance, talk educativi, rievocazioni storiche e percorsi archeologici, anche chi non danza potrà vivere il Festival da protagonista. I momenti culturali spazieranno dal talk “ViaggioDANZA Talentedu | Grow Your Impact” alla rievocazione storica “La storia di Nuceria” a cura del GAN, dal talk “Danza è salute | Feed Your Life” in collaborazione con Ailmag fino a “Tracce di danza”, la vetrina coreografica al Teatro Diana. Da non perdere anche le escursioni archeologiche tra la Cattedrale di San Prisco, il Battistero Paleocristiano, il Teatro Ellenistico Romano, la Domus del Decumano e l’Antiquarium. Il momento clou sarà la “Dance Competition ViaggioDANZA”, in scena il 20 luglio al Teatro Auditorium Sant’Alfonso di Pagani, con la cerimonia di premiazione, assegnazione di borse di studio e riconoscimenti speciali.

A fare da filo conduttore a tutto il Festival sarà la gerbera, simbolo dell’amicizia, dei legami che nascono e si rafforzano tra una lezione e l’altra, tra una risata e un applauso. E mentre i danzatori vivranno la loro avventura, anche famiglie, insegnanti e accompagnatori potranno godersi un momento di vacanza, tra spettacoli, relax e partecipazione. Perché al Festival, la danza coinvolge tutti e crea ricordi che durano nel tempo.

A raccontare lo spirito del Festival, le parole di Luisa Villani, ideatrice e direttrice di ViaggioDANZA®: «Ciò che ci ha spinto a trasformare ViaggioDANZA in un vero e proprio Festival è stata una convinzione profonda: la danza non trasforma solo i corpi, ma soprattutto le menti. Aiuta a crescere come persone, a conoscersi, ad aprirsi. Il Festival è ricco di esperienze diverse, proprio come sono diverse le persone che arrivano da ogni parte d’Italia per viverlo insieme. Un grazie speciale va a tutte le realtà che oggi sono qui con noi e che hanno contribuito con la loro presenza e il loro sostegno: all’AILMAG, al GAL, a tutte le associazioni culturali e sociali presenti oggi, oltre ai maestri che ci hanno raccontato cosa vivranno gli allievi. Un sentito ringraziamento anche a Ci vuole Marketing srl società benefit, l’azienda che ha ideato e strutturato i due talk del Festival, portando avanti con intelligenza e sensibilità il dialogo tra arte, impresa e responsabilità sociale».

Parole di grande entusiasmo anche da parte di Fortino Federica, assessore alle Politiche Sociali, Terzo Settore, Scuola e Cultura del Comune di Nocera Inferiore: «Nocera Inferiore, Nocera Superiore e Pagani, spesso divisi anche solo da un marciapiede, oggi si ritrovano uniti grazie all’arte e alla cultura. Questo Festival è una manifestazione che unisce, ispira, forma. Come amministrazione siamo fieri di sostenere iniziative che mettono al centro i giovani, il territorio e la bellezza del fare insieme».

E mentre il viaggio 2024/2025 volge al termine, il Festival ViaggioDANZA si prepara a lasciare il segno: una firma fatta di arte, passione, relazioni e futuro. Perché quando la danza incontra la vita, accade sempre qualcosa di straordinario.