Sembra quasi un discorso rotto: ancora telefonini trovati dalla Polizia Penitenziaria all’interno del Centro penitenziario di Secondigliano. Lo denuncia il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, per voce dei segretari Raffaele Munno e Donato Vaia, i quali danno notizia che “questa mattina, nel corso di una perquisizione nel Reparto adriatico, sono stati trovati e sequestrati tre smartphone e due microcellulari”. Il sindacalisti fanno giungere “i più sentiti e sinceri complimenti al Personale di Polizia Penitenziaria in forza a Secondigliano che, nonostante le innumerevoli difficoltà strutturali e logistiche di cui è vittima, svolge in modo impeccabile e diligente il suo compito, salvaguardando a 360 gradi l’ordine e la sicurezza all’interno del Centro penitenziario napoletano”. Sembra quasi un discorso rotto: ancora telefonini trovati dalla Polizia Penitenziaria all’interno del Centro penitenziario di Secondigliano. Lo denuncia il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, per voce dei segretari Raffaele Munno e Donato Vaia, i quali danno notizia cheIl sindacalisti fanno giungere