Soluzioni dal campo per rafforzare la difesa UE-Ucraina

Insieme all’Ucraina, la Commissione europea annuncia l’iniziativa BraveTech EU, volta ad accelerare l’innovazione nel settore della difesa mediante una cooperazione più stretta. Basandosi sulle innovazioni dell’Ucraina testate sul campo di battaglia, BraveTech EU rafforzerà le capacità di difesa dell’UE e dell’Ucraina e approfondirà l’integrazione con l’industria della difesa ucraina.

L’annuncio coincide con la conferenza sulla ripresa dell’Ucraina a Roma. L’iniziativa, che collega la piattaforma tecnologica di difesa BRAVE 1 del Ministero della Trasformazione digitale con programmi dell’UE quali il Fondo europeo per la difesa (FED) e il sistema UE di innovazione nel settore della difesa (EUDIS), è tesa a promuovere l’innovazione sostenendo azioni congiunte, hackathon, test rapidi e collaborazioni dirette tra imprese europee e ucraine, in particolare start-up e PMI.

BraveTech EU sostiene gli obiettivi del Libro bianco sulla prontezza alla difesa europea per il 2030 e la nuova task force UE-Ucraina per la cooperazione industriale nel settore della difesa. Contribuisce ad allineare gli ecosistemi di difesa dell’UE e dell’Ucraina, sfruttando allo stesso tempo il potenziale di innovazione di una più stretta collaborazione, concentrandosi sulle industrie della difesa e sulle nuove imprese tecnologiche.

Andrius Kubilius, Commissario per la Difesa e lo spazio, ha dichiarato: “BraveTech EU è un nuovo passo strategico per lo sviluppo della cooperazione dell’UE e dell’Ucraina nell’industria della difesa. L’UE e i suoi Stati membri dispongono di una capacità industriale che può aiutare l’Ucraina a sviluppare nuovi sistemi di difesa e ad aumentare la resilienza europea. D’altro canto, la nostra industria della difesa potrà imparare molto da una comunità tecnologica di difesa ucraina molto innovativa e dinamica, dalla sua industria e dal suo ecosistema. Approfondiremo la nostra integrazione, necessaria tanto per l’Ucraina quanto per l’UE.“

Maggiori informazioni sono disponibili nel comunicato stampa.