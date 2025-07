Il 5 e 6 settembre torna la tradizione a Trentola Ducenta

Event, Music & Food. Sono questi i tre fattori che si mischieranno in occasione del “Pizza Piazza”, in occasione dei Solenni Festeggiamenti in onore di San Giorgio Martire nei giorni 5 e 6 settembre 2025 presso il complesso PIME.

Sarà occasione per godersi le specialità di diverse tipologie di stands. Dalla pizzeria al lievito popolare di Eduardo Di Caprio al panino dal salsiccia e melanzane dei fratelli Sagliocco, passando per il cuoppo di pesce della pescheria Nicola Cosentino e la graffe firmata COCO (di Luigi Cangiano). Ad allietare le serate talent show e cantanti neomelodici.

“L’evento della festa in generale è un momento di aggregazione e fraternità che rivede un popolo, una comunità insieme per celebrare il suo santo patrono – afferma Federico De Mattia, segretario del Comitato Festa -. Tra questi, il momento del Pizza Piazza vissuto nella convivialità e nell’ amicizia con l’assaggio dei prodotti tipici della nostra terra. Questo appuntamento, ormai tradizionale, ci richiama al senso dello stare insieme, riscoprendo le nostre radici culinarie. È, tuttavia, anche un momento per staccarsi dalle varie forme di tecnologia che ci allontanano dai legami e dai contatti umani”.