6 Comuni in rete: Sant'Andrea di Conza, Cairano, Conza della Campania, Lioni, Morra De Sanctis, Teora

Comincia venerdì 11 luglio, con il Wine & Taranta Fest di Teora, il nuovo ciclo di appuntamenti targato “Itinerari Irpini tra Cultura, Storia, Teatro e tradizioni”. Sant’Andrea di Conza è capofila di un progetto che vede insieme anche Cairano, Conza della Campania, Lioni, Morra De Sanctis e Teora appunto. Un cartellone di eventi ricchissimo, da luglio fino a dicembre attraverso stagioni, colori e più forme espressive.

Si parte con l’ormai rodato evento di Teora, da venerdì 11 fino a domenica 13 luglio. Tradizioni popolari e sonorità folk restano il cuore della manifestazione tra musica e gusto, giunta all’ottava edizione e promossa da Comune e Proloco con la collaborazione di diverse associazioni. Apertura stand alle 18:00. Venerdì sul palco, a partire dalle 20:30, Malammeste e Dance Tarantella. Sabato, dalla stessa ora Ascarime’ e I Calanti. Domenica chiusura con Gli Strazzaliscio e Mimmo Cavallaro. Dj set affidati a Marco Guarino, Marco Carbone, Giuseppe Placanica, El Caribe, Alfonso Roma. All’evento di Teora hanno lavorato, tra gli altri, il sindaco Pasquale Chirico, il consigliere delegato Fabrizio Vitiello e il presidente della Pro Loco Teora, Giuseppe Lardieri.

Per i prossimi appuntamenti, Sant’Andrea di Conza punta sulla Festa del Libro (21-22 agosto), arrivata alla 13esima edizione. Ma non mancheranno altri eventi nelle prossime settimane.

Appuntamento ad agosto anche a Lioni, dove tornerà Luci in Altura ed inoltre gli storici momenti musicali in piazza ad agosto. Sempre a Lioni, ma a dicembre, Riti di Fuoco. A settembre il borgo di Cairano si mette in mostra, proponendo la sua cultura vitivinicola nelle cantine ipogee con l’evento Ipogea. Sempre a settembre, Morra De Sanctis sarà caratterizzata dalla Festa dell’Emigrante e dalle tradizioni gastronomiche. Conza della Campania ripropone la manifestazione “L’Assedio di Compsa”, un viaggio nella storia.

“Itinerari Irpini tra Cultura, Storia, Teatro e tradizioni” è un progetto finanziario da FSC 2021/2027. DGR n. 229 del 29/04/2025. Programma di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico per la promozione turistica della Campania. Periodo “giugno 2025 – dicembre 2025″. Avviso Pubblico D.D. n 200 del 12/05/2025.