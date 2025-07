Focus sulle aree interne dopo il Consiglio Nazionale ANCI a Napoli

Il Sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, questa mattina ha partecipato a Napoli, presso il Complesso Monumentale Santa Maria la Nova, al Consiglio Nazionale dell’ANCI.

Importanti gli argomenti all’ordine del giorno a cominciare da un’informativa su Misure Welfare: assegno di Inclusione e Fondo per il sociale e poi su iniziative di Cooperazione Internazionale; sull’avanzamento della negoziazione accordo di programma quadro Anci- Conai 2025-2030; sulle attività relative alle Pari Opportunità; sulle attività in tema di Demanio; un aggiornamento su Aree idonee rinnovabili; oltre al Bilancio Consuntivo 2024.

«Considerato l’interesse dei temi trattati, non potevo mancare a questo appuntamento – afferma Spera in qualità di Componente del Consiglio Nazionale – ma ciò che mi premeva di più era affrontare con il Presidente dell’ANCI, Gaetano Manfredi, la questione Aree Interne. Come è noto l’ANCI ha sottoscritto il Piano Strategico del Governo che ha destato tante polemiche. Io ho proposto a Manfredi un incontro assembleare proprio in un’area interna quale è Grottaminarda, per fare il punto vero su questo argomento. D’altra parte la mission dell’ANCI è sempre stata quella di sostenere i piccoli comuni. Nel corso dell’incontro di oggi il Presidente ed altri Consiglieri hanno ribadito come questi circa 4mila comuni delle aree interne siano ricchi di risorse, e meritino grande attenzione con una politica di rilancio per la quale vanno reperiti più fondi».