Molinaro: "Presenza dello Stato essenziale contro criminalità e per tutelare i cittadini"

“L’approvazione all’unanimità da parte del Consiglio Provinciale di Salerno della mozione per l’istituzione di un Commissariato della Polizia di Stato nel comprensorio del Vallo di Diano rappresenta un passo fondamentale per rafforzare la presenza dello Stato in un’area strategica ma troppo spesso trascurata. Per anni abbiamo portato avanti questa battaglia, fianco a fianco con il senatore Francesco Castiello — che voglio oggi ricordare con commozione e riconoscenza — e con il consigliere regionale Michele Cammarano. Siamo stati i primi, come Movimento 5 Stelle, a chiedere al Ministro dell’Interno l’istituzione di un Commissariato nel Golfo di Policastro: un presidio strategico a servizio del Cilento e del Vallo di Diano, capace di garantire maggiore sicurezza a residenti e turisti, specialmente durante la stagione estiva. Le forze dell’ordine locali, pur operando con grande impegno, non dispongono di risorse adeguate per contrastare efficacemente l’ondata criminale”.

Lo dichiara l’assessora all’Istruzione del Comune di Vallo della Lucania, Iolanda Molinaro.

“L’istituzione di un Commissariato nel Vallo di Diano non è solo una misura repressiva, ma anche culturale, significa educare alla legalità, creare un argine alle infiltrazioni criminali, e rendere lo Stato realmente vicino ai cittadini. È anche un presidio fondamentale per garantire che le grandi opere e gli investimenti in arrivo, come l’Alta Velocità, siano al riparo da interessi illeciti e opacità. Ora è necessario che il Governo nazionale accolga la richiesta della Provincia e intervenga con tempestività” -conclude Molinaro-.