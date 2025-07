Il consigliere regionale chiede interventi urgenti per i disagi causati dallo stop ai collegamenti

“Mi sento di esprimere grande preoccupazione per le difficoltà che molti cittadini cavesi stanno incontrando nel raggiungere le spiagge a Marina di Vietri da Cava de’ Tirreni. La sospensione del servizio privato che per un periodo ha garantito il collegamento tra le due località sta creando disagi significativi”.

È quanto afferma il consigliere regionale Antonio Tommasetti, che interviene sul tema del trasporto pubblico locale, sottolineando le criticità emerse in questi giorni in seguito all’interruzione del servizio di trasporto privato, considerato da molti come indispensabile.

“Non possiamo ignorare le molte segnalazioni che arrivano dal territorio – continua Tommasetti – Capisco perfettamente la frustrazione di chi si trova costretto ad affrontare lunghi tempi di attesa sotto il sole, con mezzi pubblici spesso insufficienti a coprire una tratta molto frequentata soprattutto nel periodo estivo. È una situazione che va affrontata con serietà e rapidità”.

Il consigliere richiama anche l’iniziativa dell’avvocato cavese Alfonso Senatore, che ha formalmente chiesto l’intervento del Prefetto e delle amministrazioni locali per ripristinare il collegamento. “Condivido lo spirito della segnalazione dell’avvocato Senatore – spiega Tommasetti – perché è evidente che ci sia una necessità reale e urgente”.

Tommasetti sottolinea anche un aspetto concreto che riguarda moltissime famiglie cavesi: “Molti nuclei familiari hanno già prenotato l’ombrellone a Marina di Vietri per tutta la stagione estiva, contando su un collegamento stabile. Ora si trovano a dover affrontare spostamenti complicati e scomodi, con disagi quotidiani che rischiano di compromettere anche momenti di svago e socialità“.

Il consigliere rivolge quindi un appello alle autorità competenti: “Credo sia importante che si apra subito un confronto tra Regione, Comuni interessati e gestori del servizio, per trovare soluzioni che possano garantire la continuità del trasporto pubblico. In particolare, Busitalia dovrebbe valutare un potenziamento temporaneo della linea, per evitare che il vuoto lasciato dal privato si trasformi in un problema strutturale.“

“Il diritto alla mobilità – conclude il consigliere – è un tema che tocca la qualità della vita dei cittadini e anche il buon andamento della stagione turistica. Spero si possa intervenire in tempi rapidi, anche con misure provvisorie, per evitare ulteriori disagi e dare un segnale concreto di attenzione al territorio“.