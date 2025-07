Per Forza Italia è una data di commemorazione, si scelga un altro giorno per le regionali

“Il 23 novembre rappresenta per l’Irpinia e per l’intera Campania una giornata di dolore e memoria collettiva. Nel 1980, in quella data uno dei terremoti più devastanti che si ricordi ha sconvolto le nostre comunità, causando migliaia di vittime e lasciando ferite profonde che ancora oggi condizionano il nostro territorio e la nostra identità. Scegliere proprio quel giorno per celebrare le elezioni regionali sarebbe una decisione inopportuna e irrispettosa. Significherebbe sovrapporre la sacralità del ricordo e del lutto a un appuntamento elettorale che, in quanto tale implica contrapposizioni e scontri che poco si confanno al momento.” Così in una nota il Segretario provinciale di Forza Italia, Angelo Antonio D’Agostino.

“Non può e non deve esistere alcuna sovrapposizione tra la celebrazione della democrazia e il dovere della memoria – aggiunge D’Agostino -. Il 23 novembre deve restare una giornata dedicata esclusivamente al ricordo delle vittime, al rispetto per i familiari e alla riflessione su ciò che quella tragedia ha significato per l’Irpinia e per la Campania.”

“Per queste ragioni, Forza Italia ritiene del tutto inopportuna l’ipotesi di fissare le elezioni regionali in quella data e chiede che si individui un giorno diverso, che consenta di garantire la serenità necessaria sia alla commemorazione sia al corretto svolgimento della competizione elettorale. Già nelle prossime ore – conclude D’Agostino – ci faremo promotori di un documento con il quale sindaci, amministratori e società civile chiederanno che le prossime elezioni regionali non si tengano il 23 novembre.”