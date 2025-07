La scelta dell’Amministrazione comunale di caratterizzare gli eventi per periodi storici e simbolici nasce da una visione culturale precisa: trasformare il Viale in uno spazio aperto, accessibile, vivo e capace di unire generazioni diverse.

Dal 13 al 27 luglio, con la preziosa e fattiva collaborazione della Pro Loco di Mercogliano, il Viale diventerà un “palcoscenico del tempo” dove ogni tappa è occasione di scoperta, partecipazione e valorizzazione del territorio.





Il 13 LUGLIO tra sogni eleganti e reminiscenze di una comunità in festa, sarà ispirato ai ruggenti anni Cinquanta, simbolo di rinascita, ottimismo e valori comunitari. Un’epoca che oggi appare come un rifugio estetico e affettivo: l’eleganza degli abiti, il ritmo dello swing, il desiderio di ricominciare.

Questa atmosfera retrò rappresenta una potente leva emotiva. Il fascino senza tempo del vintage attira famiglie, appassionati di fotografia e viaggiatori alla ricerca di esperienze autentiche. Culturalmente, gli anni ‘50 ci parlano di ricostruzione, di educazione al bello, di comunità che ritrovano forza nella vicinanza. Sul piano sociale, è un invito a riscoprire lo stare insieme semplice, gentile e condiviso.

Il programma prevede letture animate per bambini, giocoleria, workshop di lindy hop, musica swing dal vivo e una passerella in stile retrò per celebrare l’identità giocosa e originale dei partecipanti.

Il 20 LUGLIO faremo un tuffo negli anni della creatività, libertà e nuove visioni. Gli anni settanta rappresentano un decennio rivoluzionario che ha segnato il costume, la musica e i diritti civili.

Dai Beatles al rock psichedelico, dai jeans a zampa alla protesta pacifica, gli anni ’70 sono un inno alla libertà espressiva e alla diversità come valore.

L’atmosfera anni ’70 rappresenta un’attrazione per il turismo esperienziale e musicale. I concerti tributo e i dj set offrono uno spettacolo coinvolgente e generazionale. Culturalmente, è un decennio che ha fatto emergere nuovi linguaggi, nuove forme di teatro, di partecipazione e di arte urbana, è il momento della voce dei giovani, dell’inclusione, dell’energia collettiva.

Il programma della giornata include concerti live con cover dei Beatles, un DJ set tematico, artisti di strada, e letture teatralizzate per bambini, sempre in uno spirito di festa e condivisione.

Il 27 LUGLIO chiuderà il ciclo Al Vial’Estate, lo faremo con l’ “Holi Colour Party” ispirato all’Holi, l’antico festival indiano dei colori, celebrato ogni anno per accogliere il nuovo con gioia, spensieratezza e senso di comunità.

L’Holi Party è diventato in tutto il mondo un format amato dai giovani e dalle famiglie, grazie al suo forte impatto visivo e alla sua atmosfera di gioco collettivo. E’ un invito ad abbracciare il pluralismo, a giocare con la diversità, a sentire il corpo e la mente in festa, in nome della condivisione e della celebrazione della vita.

Chiudere “Al Vial’Estate” con una festa di colori significa lanciare un messaggio chiaro: la bellezza nasce dall’incontro tra le differenze e il gioco è una forma seria di libertà.

Queste tre domeniche sono più di un semplice intrattenimento. Sono un percorso narrativo e simbolico, che attraverso musica, danza, teatro e giochi racconta ciò che vogliamo essere come comunità: accoglienti, creativi, leggeri e profondi allo stesso tempo.