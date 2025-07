Focus sulla filiera agroalimentare per lo sviluppo dell’Irpinia

La Segreteria Provinciale della Lega di Avellino ha nominato il consigliere comunale di Baiano Michele Colucci come Responsabile del Dipartimento Agricoltura e Filiera Agroalimentare della Lega Salvini Premier per la Provincia di Avellino.

Questa nomina si inserisce in un percorso di rafforzamento territoriale del partito, con particolare attenzione ai settori strategici per l’economia irpina. L’agricoltura e l’agroalimentare rappresentano pilastri fondamentali per lo sviluppo locale, Michele Colucci saprà interpretare al meglio le esigenze del territorio.