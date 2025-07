Tracce d’italiano affrontate con consapevolezza grazie a incontri e convegni su legalità, rispetto e cittadinanza attiva

Si sono conclusi oggi con successo e non poca emozione, gli Esami di Maturità presso l’Istituto Omnicomprensivo San Tommaso d’Aquino. Soprattutto rispetto alla prova scritta di Italiano gli studenti hanno affrontato con padronanza le tracce anche in considerazione del fatto che si trattava per lo più di tematiche approfondite durante l’anno scolastico, attraverso convegni con esperti in materia realizzati in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

La Dirigenza scolastica trae un bilancio più che positivo:

«L’Istituto Omnicomprensivo San Tommaso d’Aquino – afferma la Dirigente Scolastica Maria Antonietta Rizzo – ha dimostrato una grande capacità nel creare ambienti di apprendimento stimolanti, garantendo sempre un’istruzione di alta qualità. I nostri studenti sono stati in grado di interpretare e affrontare con successo le tracce d’esame, ottenendo risultati molto positivi. Alla luce delle tracce emerse nella prima prova, possiamo affermare con orgoglio che la scuola, seguendo attentamente le indicazioni del Ministero dell’Istruzione su temi di grande attualità e sensibilità sociale come il rispetto, la cittadinanza attiva e la responsabilità civica, ha promosso e approfondito queste tematiche durante l’anno scolastico, organizzando incontri con esperti del settore come la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, la giornata del rispetto, la giornata della legalità.

Le attività hanno suscitato un forte interesse e una partecipazione attiva tra gli studenti e si sono rivelate ricche di spunti preziosi, supportando gli studenti nell’affrontare con maggiore serenità e consapevolezza le prove d’esame, portando a termine elaborati di buona qualità. Incontri significativi nella vita scolastica dei nostri studenti che hanno permesso loro di confrontarsi su questioni fondamentali come la legalità, i diritti umani e la lotta contro la violenza».

«Questi momenti di confronto – aggiunge la Delegata all’Istruzione, Marilisa Grillo – sono stati fondamentali per rafforzare il senso di responsabilità e di cittadinanza attiva tra i giovani, rendendo l’apprendimento ancora più coinvolgente e concreto. Gli argomenti sono stati integrati in modo significativo nelle attività quotidiane, dimostrando che gli eventi realizzati servono ad ampliare ed arricchire l’offerta formativa. L’Istituto, infatti, si impegna a creare un ambiente di apprendimento in cui gli studenti possano sviluppare non solo conoscenze e competenze accademiche, ma anche valori civici e sociali, fondamentali per la loro crescita.

L’Amministrazione comunale ha assicurato presenza e vicinanza alla dirigente Maria Antonietta Rizzo che crede fermamente nel valore di un’offerta formativa che vada oltre il semplice curricolo scolastico. La visione innovativa e l’impegno nel promuovere iniziative che coinvolgano attivamente gli studenti, come i convegni e le attività di sensibilizzazione, sono stati determinanti nel rendere la scuola un luogo di crescita completa, dove l’educazione civica si integra con altre esperienze di apprendimento, creando così un ambiente stimolante e inclusivo. Ai ragazzi che hanno appena concluso questo importante percorso auguriamo di un avvenire ricco di soddisfazioni sia che continuino gli studi, sia che si introducano nel mondo del lavoro e di godersi, adesso, le meritate vacanze».

Dunque l’Istituto Omnicomprensivo di Grottaminarda si conferma esempio di scuola che guarda al futuro, investendo sulla formazione di cittadini consapevoli e pronti ad affrontare le sfide della società moderna, grazie anche alla passione e alla dedizione dei docenti che credono nel potenziale di ogni studente.