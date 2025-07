Incendi del fine settimana: primi aggiornamenti rassicuranti

Proseguono gli accertamenti dell'Arpa Campania per valutare le possibili ricadute ambientali degli incendi verificatisi a Napoli lo scorso fine settimana, con specifico approfondimento per l'area del Centro direzionale contigua al sito dell'incendio divampato sabato scorso nell'area di via Gianturco. Si rimanda al sito arpacampania.it per un quadro completo dell'intervento effettuato finora dall'Agenzia.

Il monitoraggio della qualità dell’aria svolto con le stazioni fisse della rete regionale non ha fatto registrare nella città di Napoli, fra la giornata di ieri e la prima mattinata di oggi, superamenti dei limiti di legge relativi ai diversi inquinanti monitorati. Allo stesso modo, il laboratorio mobile che Arpac ha installato nei pressi del Centro direzionale non ha finora rilevato superamenti dei limiti di legge in relazione agli inquinanti monitorati. D’altra parte le concentrazioni orarie rilevate dal laboratorio mobile non evidenziano andamenti chiaramente riconducibili all’incendio.

È ancora in corso il monitoraggio di diossine, furani e policlorobifenili aerodispersi, svolto con un campionatore ad alto flusso posizionato nei pressi del Centro direzionale, i cui risultati analitici verranno resi noti non appena disponibili, a integrazione dei risultati del monitoraggio della qualità dell’aria oggetto dei primi aggiornamenti.