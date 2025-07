Dal 2024 il progetto ha iniziato a cambiare pelle aprendo i concerti anche agli artisti già in etichetta – come accaduto solo in qualche data delle precedenti edizioni – mentre da quest’anno il tour non è più ufficialmente aperto agli esterni, ma soltanto a chi è entrato o sta per entrare a far parte del roster di Isola Tobia Label.

Quella del 2025 può tuttavia definirsi ancora un’edizione di transizione e di sperimentazione, che porterà a un radicale rinnovamento del festival nel 2026.

Questa scelta è motivata dal fatto che i tempi e le esigenze cambiano e anche Agricooltour festival si adegua, senza tuttavia perdere lo spirito che da sempre lo anima: dare voce alla buona musica d’autore – nonché poco conosciuta – in luoghi rurali normalmente non battuti da concerti.

L’obiettivo è duplice: i cantautori e le cantautrici hanno la possibilità di far ascoltare il proprio repertorio con un tour che percorre tutta l’Italia e le strutture che li ospitano – agriturismi, aziende vinicole, fattorie e così via – di imparare a organizzare eventi di questo tipo nel pieno rispetto delle regole.

Spiega il direttore artistico Carlo Mercadante: «Nell’arco di una decina di anni è molto cambiato il modo in cui gli artisti scelgono di avvicinarsi al pubblico e Isola Tobia Label (Mercadante Editore) vuole rivolgere l’attenzione a coloro i quali, nonostante tutte le tecnologie e gli strumenti nuovi, abbiano ancora e comunque voglia di incontrare la gente ai propri concerti, di coltivare il contatto umano e non soltanto quello dei social e di percorrere vie magari meno battute ma non per questo meno efficaci. La decisione di non indire più un bando apposito rivolto alla scelta di artisti per Agricooltour festival nasce proprio da questa necessità e dalla difficoltà riscontrata negli ultimi tempi di trovare cantautrici e cantautori che rispondano a queste esigenze. Non è più sufficiente insomma a trovare quello che vogliamo. Proporre invece direttamente a coloro che entreranno in etichetta l’opportunità di esibirsi durante Agricooltour ci offre la possibilità di avviare una collaborazione lavorando già a stretto contatto e di capire se un artista risponde a quei criteri che secondo il nostro modo di vedere lo definiscono tale. Parallelamente, abbiamo pensato inoltre di coinvolgere artisti che fanno già parte del nostro roster, per dare anche a loro l’opportunità di fare questa esperienza, soprattutto se non l’hanno già vissuta. Ad ogni modo ci tengo a sottolineare che pur avendo preso atto dei tempi che cambiano, vogliamo comunque rimanere fedeli a quella che è la nostra linea di un progetto piccolo che ha come caratteristica distintiva quella di svolgersi in luoghi dove il patrimonio enogastronomico italiano è tutelato e valorizzato, con l’obiettivo di promuovere la buona musica d’autore insieme alle bellezze paesaggistiche della Penisola. Questo format è diventato fra l’altro parte integrante anche di Fortini sonori, il nostro progetto-contenitore di formazione all’ascolto che si sta svolgendo in alcuni piccoli borghi italiani e che include appunto Agricooltour campus, un’evoluzione di Agricooltour festival che, oltre ai concerti, propone in più giornate mostre, laboratori per bambini e workshop per adulti organizzati sempre con l’obiettivo di coinvolgere e allo stesso tempo formare pubblico e artisti sull’organizzazione di esibizioni in regola».

Il calendario di Agricooltour festival 2025 – che sarà ospitato da alcune delle strutture storiche delle scorse edizioni e avrà ancora una volta come partner Esibirsi, cooperativa di gestione amministrativa e previdenziale per i lavoratori dello spettacolo, e la testata giornalistica Media & Sipario (www.mediaesipario.it) – si arricchisce quindi quest’anno delle date di Agricooltour Campus, proponendo complessivamente otto appuntamenti così distribuiti: