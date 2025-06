Camera di Commercio, Ordini e ABI uniti per supportare le imprese in crisi

La Camera di Commercio Irpinia Sannio è lieta di annunciare la costituzione dell’Osservatorio sulla Crisi d’Impresa, un’iniziativa strategica nata dalla collaborazione con gli Ordini Professionali di Avellino e Benevento e con l’Associazione Bancaria Italiana (ABI).

L’Osservatorio si propone come punto di riferimento fondamentale per il monitoraggio, l’analisi e il supporto alle imprese dei territori delle due province che si trovano ad affrontare situazioni di difficoltà economica. Questa partnership sinergica nasce dalla consapevolezza delle sfide attuali del sistema economico locale, evidenziate anche nel recente Rapporto Irpinia Sannio 2024, che ha mostrato un quadro in chiaroscuro con elementi di eccellenza ma anche con significative criticità strutturali, in particolare in ambito demografico e occupazionale.

“La creazione di questo Osservatorio rappresenta un passo concreto nell’impegno della Camera di Commercio Irpinia Sannio a supportare il tessuto imprenditoriale locale,” ha dichiaratoGirolamo Pettrone, Commissario dell’Ente di piazza Duomo, “Come osservatorio privilegiato dell’economia locale, continuiamo a svolgere una funzione essenziale di monitoraggio e analisi delle dinamiche economiche territoriali. Attraverso questa nuova collaborazione, puntiamo a fornire strumenti e strategie mirate per affrontare le debolezze del sistema economico e trasformare le sfide in opportunità, garantendo un futuro prospero per le nostre comunità.”

Gli obiettivi principali dell’Osservatorio sulla Crisi d’Impresa includono:

Monitoraggio costante: analizzare in tempo reale i segnali di allarme e le tendenze relative alla crisi d’impresa nei due territori, utilizzando anche il patrimonio informativo rappresentato dal Registro delle Imprese e altre fonti economico-statistiche.

Supporto alle imprese: offrire consulenza, orientamento e assistenza qualificata alle aziende in difficoltà, promuovendo percorsi di risanamento e sviluppo.

Promozione di buone pratiche: diffondere strumenti e metodologie per la prevenzione della crisi, come le check-list per la valutazione degli adeguati assetti pubblicate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili.

Formazione e informazione: organizzare eventi e seminari per sensibilizzare imprenditori e professionisti sulle tematiche legate alla gestione delle crisi e alle opportunità di rilancio, in linea con le attività di formazione professionale già promosse dall’Ente Camerale.

Sviluppo di strategie congiunte: favorire un’azione coordinata tra istituzioni, imprese e società civile per affrontare le sfide demografiche e occupazionali.

L’Osservatorio si avvarrà delle competenze e dell’esperienza degli Ordini Professionali di Avellino e Benevento e dell’ABI, garantendo un approccio multidisciplinare e integrato. Saranno incentivate politiche di attrazione e retention dei talenti e potenziata la formazione professionale e altamente qualificata in linea con le esigenze del mercato del lavoro, così come già identificato tra le azioni necessarie per il rilancio dell’economia locale. La sfida più importante sarà quella di un cambio di passo nell’approccio culturale, finalizzato a far emergere le criticità aziendali quando è ancora possibile una ripresa e prima che sia troppo tardi.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio contesto di supporto alla resilienza del tessuto imprenditoriale, unita alla crescita delle società di capitale e al dinamismo delle startup innovative, che rappresenta una base da cui partire per rilanciare l’economia locale.