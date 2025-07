Deve scontare oltre 4 anni per droga e armi clandestine

I Carabinieri della Stazione di Montella, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, hanno arrestato un 41enne del posto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Avellino.

L’uomo, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, dovrà scontare una pena residua di 4 anni, 5 mesi e 8 giorni di reclusione, oltre al pagamento di una multa di oltre 27.000 euro. Il provvedimento riguarda una serie di condanne definitive per reati quali atti persecutori e lesioni personali aggravate e continuate, furto aggravato in concorso, false dichiarazioni sulla propria identità, nonché detenzione abusiva di arma clandestina e detenzione di sostanze stupefacenti.

Proprio in relazione a quest’ultimo capo d’imputazione, si ricorda un episodio chiave avvenuto nell’ aprile 2019 quando a Montella, durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga, i militari dell’Aliquota Radiomobile fecero irruzione nell’abitazione del 41enne, allora già sottoposto agli arresti domiciliari e durante la perquisizione sequestrarono: 9 barattoli sigillati contenenti circa 203 grammi di marijuana e 1 revolver calibro 380 corto, perfettamente funzionante, con matricola parzialmente abrasa. L’uomo fu arrestato in flagranza e denunciato per i reati di detenzione di sostanze stupefacenti e arma clandestina.

Oggi, dopo la notifica del provvedimento e le formalità di rito, il 41enne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Sant’Angelo dei Lombardi.