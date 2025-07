Foglio di via, sequestri di droga e multe per guida senza patente nel mirino delle forze dell’ordine

In linea con le direttive del Prefetto Dott.ssa Rossana Riflesso, prosegue senza sosta l’azione di contrasto alla criminalità comune e predatoria promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. L’obiettivo è quello di implementare il monitoraggio del territorio, con particolare riguardo alle aree più sensibili.

In tale contesto, la Compagnia Carabinieri di Ariano Irpino sta coordinando servizi mirati che, attraverso l’impiego quotidiano di numerose pattuglie, si concentrano principalmente nel territorio del Comune di Grottaminarda.

I controlli, tuttora in corso, svolti sia di giorno che di notte, hanno interessato l’area urbana e periferica di Grottaminarda, in particolare Corso Vittorio Veneto e Piazzale Padre Pio, luoghi di incontro e di ritrovo di giovani provenienti anche dai paesi limitrofi.

Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno proposto per l’irrogazione del Foglio di Via Obbligatorio un 50enne di Napoli, con un passato giudiziario caratterizzato da reati per truffa e stupefacenti, fermato (ad Ariano Irpino) nel corso di un servizio perlustrativo, non è stato grado di fornire ai militari operandi spiegazioni valide sulla sua presenza in quel comune.

Un 34enne di Castelfranco in Miscano, fermato alla guida di un veicolo e sottoposto ad accertamento etilometrico, è risultato avere un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. I Carabinieri, pertanto, hanno proceduto al ritiro della patente di guida e alla segnalazione alla competente autorità amministrativa.

Sempre nell’ambito dei controlli, due 25enni di Casalbore e di Ariano Irpino, un 28enne e un 34enne di Castelfranco in Miscano, già noti alle forze dell’ordine, sono stati segnalati, alla Prefettura di Avellino, quali assuntori di sostanze stupefacenti: a seguito di perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso rispettivamente di un involucro contenente marijuana, uno contenente hashish, due sigarette artigianali contenenti hashish.

Infine, è stato sanzionato amministrativamente per la somma di oltre 5.000,00 euro un 33enne di Guardia Lombardi, controllato alla guida di un’autovettura senza la patente poiché revocata.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni sull’intero territorio provinciale, secondo le strategie di prevenzione e contrasto alla criminalità condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.