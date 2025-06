La Commissione UE proroga l’incentivo per favorire investimenti e ridurre le emissioni nel trasporto su strada

Per stimolare e favorire la competitività del trasporto su strada sostenibile, la Commissione europea propone di esentare i veicoli pesanti a emissioni zero dai pedaggi stradali e dai diritti di utenza.

Come promesso nel piano d’azione industriale per il settore automobilistico europeo, la Commissione propone di prorogare l’attuale periodo di esenzione dal 31 dicembre 2025 al 30 giugno 2031, fornendo alle imprese un incentivo significativo a investire in veicoli pesanti a emissioni zero.

Il costo iniziale di questi veicoli è attualmente più elevato rispetto agli omologhi convenzionali, il che li rende meno attraenti per gli acquirenti. Questo rimane uno dei principali ostacoli a una loro più ampia diffusione. Esentando da pedaggi e diritti di utenza, l’UE intende rendere gli autocarri e gli autobus a emissioni zero un’opzione più praticabile per le imprese.

“Dobbiamo creare le giuste condizioni per sostenere le imprese europee e premiare i pionieri nella transizione a un’economia a basse emissioni di carbonio“, ha dichiarato Apostolos Tzitzikostas, Commissario per i Trasporti sostenibili e il turismo. “Prolungando il periodo di esenzione, forniamo un forte incentivo commerciale all’industria affinché investa in veicoli a zero emissioni e riduca le emissioni del trasporto su strada. È importante per le nostre imprese, ma anche per i nostri obiettivi climatici.“

Il periodo di esenzione proposto sarà sincronizzato con i livelli di prestazione dell’UE in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi, che puntano a una riduzione delle emissioni del 43% entro il 2030.

