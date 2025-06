Partenariati UE rafforzati, sostegno al 2026–2035 e azione per sistemi sostenibili

Il Commissario per l’Agricoltura e l’alimentazione, Christophe Hansen, si trova oggi a Roma per copresiedere la 6a conferenza ministeriale Unione africana-Unione europea sull’agricoltura con Moses Vilakati, Commissario dell’Unione africana per l’Agricoltura, lo sviluppo rurale, l’economia blu e l’ambiente sostenibile, e per dialogare con i capi delle principali organizzazioni delle Nazioni Unite e i leader dell’Unione africana. La conferenza rafforzerà i partenariati globali per l’agricoltura dell’UE, sosterrà la strategia dell’Unione africana per il periodo 2026-2035 e promuoverà un’azione comune a favore di sistemi alimentari sostenibili e dello sviluppo rurale.

Il Commissario Hansen incontrerà Qu Dongyu, Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), e Alvaro Lario, Presidente del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD), al fine di rafforzare la cooperazione in settori quali l’agricoltura sostenibile, le indicazioni geografiche, la salute del suolo e il sostegno alle organizzazioni di agricoltori. Nel corso della giornata il Commissario parteciperà a una serie di eventi collaterali ad alto livello che illustrano la cooperazione UE-Africa. Parteciperà in particolare alla firma del Manifesto del suolo da parte dell’Unione africana e firmerà una dichiarazione contrattuale per un prossimo accordo di contributo di 26 milioni di € tra l’UE e l’IFAD a sostegno delle organizzazioni di agricoltori nell’Africa subsahariana.

Maggiori informazioni sulla 6a conferenza ministeriale Unione africana-Unione europea sull’agricoltura sono disponibili online.