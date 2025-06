Sabato 28 giugno l’ultimo atto del torneo di tennis

Sta per scrivere gli ultimi, avvincenti capitoli l’Open Damarila 2025, il prestigioso torneo di singolare maschile di tennis, che in queste settimane si sta svolgendo sui campi in terra battuta del Social Tennis Club di Cava de’ Tirreni e la cui finale è prevista per sabato prossimo (28 giugno) alle ore 10,30.

Quella di quest’anno è un’edizione record per la competizione organizzata dal sodalizio cavese non solo per il numero di iscritti – 120 – ma anche per la qualità dei partecipanti, circa la metà dei quali è rappresentata da tennisti di Seconda Categoria. Tra i protagonisti spiccano i nomi di Facundo Juarez (già vincitore dell’Open Matteo Baldi del 2020 e miglior ranking ATP 320a posizione) e di Stefano Baldoni (vincitore dell’Open Damarila dello scorso anno).

Tra i più forti tennisti campani spicca la partecipazione di Paco De Giorgio (classifica 2.2 e finalista open Damarila 2024) e Caparco Giuseppe (classifica 2.2).

Anche il pubblico sta apprezzando lo spettacolo offerto dai tennisti che stanno scendendo in campo ormai da due settimane. Il circolo situato nel cuore della villa comunale è diventato meta abituale dei tanti appassionati non solo di Cava, ma di tutta la Campania. E con il progredire del tabellone, anche il livello tecnico e l’intensità agonistica delle sfide sono cresciuti. L’epilogo è fissato per sabato, quando è in programma la finale che decreterà il vincitore dell’Open Damarila 2025.

Quest’edizione del torneo mette in palio un montepremi di 10.500 euro, tra i più alti d’Italia per competizioni di questa fascia, per una manifestazione che, anno dopo anno, si sta ritagliando un ruolo di primissimo piano nel panorama nazionale del tennis.

«Il tennis italiano sta vivendo una stagione entusiasmante, con risultati sempre più importanti che danno nuova linfa all’intero movimento. Ne abbiamo prova anche qui, sui campi del nostro Social Tennis Club, dove l’energia e il livello delle gare stanno raggiungendo vette davvero notevoli», ha commentato il presidente del STC, Luca Ricciardelli. Poi, ha concluso: «L’Open Damarila, con il suo contesto unico e un montepremi importante, si sta confermando come un appuntamento di assoluto rilievo. Siamo certi che i tennisti che si sono qualificati per la fase finale di questa edizione sapranno regalare emozioni e spettacolo, ripagando con prestazioni di altissimo livello il calore e l’entusiasmo del pubblico, sempre più numeroso e partecipe».

Info: Si potrà assistere gratuitamente alle partite, fino ad esaurimento posti disponibili.