Festival di arti ed ecologia per bambini e adolescenti nel basso Cilento

“Dalla montagna al mare”, alla sua terza edizione, è un festival di arti ed ecologia per bambini e adolescenti, un’esplorazione critica in chiave ecologica che attraversa i paesaggi montani e marini del basso Cilento: un viaggio di 3 giornate tra i paesi di Tortorella, Casaletto Spartano e Villammare, dal 4 al 6 Luglio 2025, per scrivere in forma collettiva manifesti artistici per le montagne e il mare, che definiscano ed espongano i principi e le modalità ecologiche con cui gli esseri umani possano rapportarsi con le montagne e con il mare, a partire dagli occhi di bambine, bambini e adolescenti.

In un mondo che richiede nuove forme di ascolto e cura del territorio, il festival invita i più giovani a immergersi nella natura, a camminare, osservare, disegnare, scrivere, creare. Dalla montagna al mare diventa un percorso collettivo e sensibile che unisce esperienze artistiche, educazione ecologica e produzione culturale. Si utilizzeranno il cinema, la scrittura creativa, il cammino, il disegno e la composizione artistica, la parata, quali strumenti per far dialogare il corpo, l’immaginazione, i luoghi e i paesaggi.

Grazie al lavoro con il geografo Daniele Bagnoli e con l’ecologo marino Domenico Ciorciaro, bambine, bambini e adolescenti sono stati guidati nel mese scorso in un percorso di conoscenza degli ecosistemi montani e marini. E, nel corso delle tre giornate, saranno accompagnati da artiste e guide naturalistiche in un viaggio fisico e immaginativo che attraversa paesi, boschi, vette, sentieri montani e costieri e spiagge. Il focus è sulla scrittura e sulla composizione collettiva di manifesti artistici per le montagne e per il mare. Un atto simbolico e concreto, per affermare – con lo sguardo e le parole delle nuove generazioni – i principi ecologici e le modalità di relazione che gli esseri umani possono attivare con questi ambienti fragili e vitali, parti integranti del paesaggio del basso Cilento, spesso vissuti come sfondi, per creare una consapevolezza e un pensiero ecologico profondo su questi due ecosistemi.

Non mancheranno momenti di festa, suoni, balli, osservazioni, esperimenti e interazioni scientifiche per scoprire e conoscere le specie animali e vegetali presenti lungo i percorsi.

“Dalla montagna al mare è un’esperienza immersiva ed un viaggio ecologico attraverso i paesaggi di montagna e di mare, in cui bambini e adolescenti saranno direttamente protagonisti tra gioco e scoperta”

Il Festival, immaginato e co-creato da MOOLTI APS con il gruppo di bambini e adolescenti che seguono da oltre due anno le attività educative, ambientali e artistiche proposte dall’associazione nel territorio del basso Cilento, prevede un programma molto ricco e immersivo:

4 Luglio – Tortorella

- 17,30 laboratorio artistico per la costruzione di Manifesti per la montagna e il mare guidati da Ottoeffe – artista - e Moolti;

- 21,00 proiezione in piazza del film ABYSS CLEAN UP di Igor D’India con ingresso libero;

- 22,00 dj set per bambini, con Dj Molecole;

- 23,00 campeggio con pernotto in tenda;

5 Luglio – Tortorella/Casaletto Spartano

- 09,00 camminata lungo il Cammino di San Nilo e Sentiero Valle della Lontra (Tortorella-Casaletto Spartano) con lo zoologo e guida naturalistica Arnaldo Iudici (Ardea APS), e con la guida naturalistica Leonardo Galante;

- 11,00 visita Capelli di Venere con lo zoologo e guida naturalistica Arnaldo Iudici (Ardea APS);

- 12,00 laboratorio artistico per la costruzione di Manifesti per la montagna e il mare guidati da Ottoeffe – artista;

6 Luglio – Villammare (Parco Marinella)

- 09,30 laboratorio artistico per la costruzione di Manifesti per la montagna e il mare guidati da Ottoeffe – artista;

- 11,30 parata Manifesti per per la montagna e il mare guidati con Ottoeffe – artista - e Moolti, con ingresso libero;

Il Festival Dalla Montagna al mare è un’attività realizzata grazie alla collaborazione con il CSV Salerno, con il sostegno del CSV Salerno e del Comune di Tortorella, con il patrocinio e il supporto dei Comuni di Tortorella e Casaletto Spartano, la collaborazione e il patrocinio di Ardea APS, Cammini Bizantini, Sentiero Valle della Lontra, Transluoghi, Parco Marinella.