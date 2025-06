Gestione efficiente, conti in ordine e focus su sviluppo rurale e sostegno alle imprese agricole regionali

L’Assemblea Generale di Confagricoltura Campania, che si è riunita questa mattina a Prignano Cilento (Salerno) ha approvato il bilancio consuntivo 2024 esposto dal direttore Paolo Conte, dopo aver ascoltato le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

“I conti sono in ordine: è un punto d’orgoglio, sinonimo di credibilità e base di partenza per le future iniziative sempre al servizio delle imprese”, ha affermato il presidente di Confagricoltura Campania, Fabrizio Marzano. “La gestione efficiente delle risorse e la continuità dell’azione sindacale hanno consentito il raggiungimento di risultati solidi e coerenti con gli obiettivi strategici”.

La tenuta economico-finanziaria di Confagricoltura Campania rappresenta, secondo Marzano e Conte, un presupposto fondamentale per consolidare il ruolo dell’organizzazione a livello regionale e per costruire, su basi concrete, una progettualità ambiziosa e strutturata per gli anni a venire.

L’assemblea ha inoltre rappresentato un momento di confronto costruttivo con i rappresentanti territoriali e le imprese associate, nella prospettiva di rafforzare ulteriormente il sostegno al comparto agricolo campano e affrontare con determinazione le sfide future.

Lo svolgimento dell’Assemblea a Prignano Cilento, comune di circa mille abitanti, è stata l’occasione per ribadire l’importanza delle politiche di sviluppo per le aree interne, territori penalizzati da carenze infrastrutturali e da processi di spopolamento, che rappresentano un patrimonio produttivo per lo sviluppo sostenibile dell’intera regione: “Valorizzare l’agricoltura nelle aree interne significa sostenere e presidiare il territorio e creare opportunità di lavoro e innovazione”.

L’organizzazione conferma anche il proprio impegno a rafforzare la presenza nei territori, con un’azione mirata a promuovere coesione, inclusione e sviluppo rurale: “La strategia di Confagricoltura Campania parte da un bilancio solido e guarda al medio-lungo termine, sempre al fianco delle aziende”.