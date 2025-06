Avellino – Dark Music Evening

L'oscurità diventa arte alla Sonic Muse

Venerdì 27 giugno, si apre un viaggio nel cuore del suono — insieme a chi sa accordare l’anima alla musica.

A due passi dal centro di Avellino, c’è un luogo dove l’arte trova spazio nella sua forma più autentica e radicale. Un luogo che ha fatto della sperimentazione culturale il proprio manifesto e dove le identità si esprimono senza compromessi: Sonic Muse ETS, circolo ARCI e punto di ritrovo per personalità indipendenti, sensibilità alternative e chi rifiuta gli standard imposti.

In questa cornice prende vita Dark Music Evening,una playlist interamente dedicata alle sonorità oscure e magnetiche del gothic rock, del post-punk più viscerale e di una selezione di brani metal scelti per la loro forza evocativa, il loro carattere introspettivo e le loro atmosfere cupe. Una colonna sonora che non accompagna: cattura e conduce altrove.

La selezione musicale sarà curata da Andrea Pinto, musicista, cantautore e poeta di origini avellinesi. La sua produzione, intensa e visionaria, fonde influenze che spaziano dal folk al grunge, dal metal alla canzone d’autore. La sua musica, definita “onirica e nichilista”, dà voce a sensibilità fuori dal coro, a chi cerca nella musica un riflesso nitido del proprio mondo interiore.

Con album pubblicati da Moon Records e partecipazioni a festival come Sanremo Rock, Pinto ha saputo distinguersi per la potenza dei testi e la profondità espressiva delle sue interpretazioni.

Dark Music Evening non è un evento isolato, ma parte delle serate didattico-musicali che si tengono ogni settimana alla Sonic Muse ETS.

Sonic Muse ETS – Via Pedicini 63, Avellino Venerdì 27 giugno – ore 20:30 Ingresso riservato ai soci ARCI. Tesseramento obbligatorio – 10 euro, valido in tutta Italia (previa approvazione dell’amministrativo).

E come ogni settimana, anche il sabato non delude: sabato 28 giugno e ogni sabato successivo, la Sonic Muse ospita il suo Open Mic, uno spazio libero in cui chiunque può salire sul palco, leggere, suonare, raccontare, emozionare. Una festa della voce e dell’espressione, aperta a tutti gli spiriti creativi.

Dark Music Evening è il segnale che l’oscurità ha ancora molto da dire. E che, a volte, per vedere davvero, bisogna spegnere la luce.