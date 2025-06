A Rovigo dal 14 al 20 luglio la Settimana dei Diritti Umani dal tema Resistenza e Resilienza

Dal 14 al 20 luglio il centro storico di Rovigo sarà il cuore pulsante della terza edizione della “Settimana dei Diritti Umani”, in concomitanza con la 28ª edizione di “Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty”.

Il tema del festival di quest’anno sarà “Resistenza e resilienza”: due parole chiave che faranno da filo conduttore a dibattiti, mostre, proiezioni e spettacoli, con particolare attenzione al diritto alla protesta pacifica e alla libertà d’informazione. Una settimana densa di appuntamenti, tra riflessione civile, arte e partecipazione, per ribadire il valore centrale dei diritti umani nelle nostre comunità.

Una manifestazione multidisciplinare che animerà Rovigo con un ricco programma di eventi in luoghi simbolo della città: dalla Sala della Gran Guardia ai Giardini delle Due Torri, dalla Pescheria Nuova fino a Piazza Vittorio Emanuele II. Il festival nasce dalla collaborazione tra associazioni, realtà culturali e volontari del territorio, con il sostegno di enti locali, organizzazioni sindacali confederali, cooperative sociali e partner nazionali. In attesa dell’apertura ufficiale, sabato 5 luglio è prevista un’anteprima ad Adria: una serata musicale pensata e realizzata dai giovani per i giovani.

«Una manifestazione che ogni anno diventa sempre più necessaria» commenta il direttore artistico Michele Lionello «soprattutto in un tempo segnato da guerre, emergenze ambientali, repressioni delle libertà civili e attacchi all’informazione libera. Quest’anno poniamo l’accento sul coraggio di chi resiste e sulla forza di chi ogni giorno, con determinazione, costruisce comunità più inclusive».

A concludere la settimana sarà il festival “Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty”, che accenderà gli ultimi tre giorni con concerti, ospiti, testimonianze e con l’esibizione dei finalisti del Premio Amnesty nella sezione Emergenti. L’evento rientra nel calendario ufficiale delle attività di Amnesty International Italia, che quest’anno celebra 50 anni di impegno nella tutela dei diritti umani.

Un programma corposo che si snoda tra musica, cinema, dibattiti, letteratura, fotografia, mostre, stand-up comedy e performance e che si avvale di importanti media partnership, come quelle con Rai Radio 1, Avvenire, Micromega.

Tanti saranno i protagonisti del mondo della cultura, dello spettacolo e della società presenti durante la settimana. Dagli artisti Paolo Jannacci, Martina Attili, Statuto, Yvonne Sciò, Federica Sabatini, Antonio De Matteo, Daniele Fabbri, Giacomo Stallone, Zentequerente, Michele Mud, Silvia Smaniotto, Marco Cargnelli, Daniele Labelli, Cheriach Re, Simonetta Musitano, Laura Pusceddu, Shatta Valli, Artika, Manú Squillante, Samsara, Margine, Giovanni Segreti Bruno, Alysson, Lady Sox, Andrea Kabo, Manuela Zero, Stona, Marcondiro e Nour Eddine, Savino Zaba, OBI, ; ai giornalisti e scrittori: Cinzia Sciuto, Angela Calvini, Fabio Salamida, Paolo Lambruschi, Giulia Morello, Federica Pezzoni, Sonia Carraro, Elisa Barion, Claudio Agostoni, Enrico Deregibus; fino ai testimonial e personaggi del mondo della cultura e del volontariato: Ajna Jusić, Alba Bonetti, Michele Lionello, Simone Ficicchia, Giovanni Mori, Valentina Bagnara, Susanna Lollini, Roberta Cusin, Parisa Nazari, Mohamed Dihani, Federico Simonazzi, Francesca Corbo, Elena Guerra, Riccardo Noury.

Il programma:

Sabato 5 luglio, dalle ore 19.00 in Piazza Grotto ad Adria, anteprima del festival con una serata musicale ideata e realizzata dai giovani per i giovani. Sul palco le Unplugged Beats, giovanissime artiste rodigine, e OBI, vincitore del Premio Giuria Popolare di “Voci per la Libertà” 2023.

Lunedì 14 luglio si apre ufficialmente la Settimana dei Diritti Umani, con una giornata interamente al femminile:

alle 18.00, nella Sala della Gran Guardia, si inaugura la mostra fotografica “I Grant You Refuge”, seguita dal dibattito “Guerra e pace. Le sfide del diritto internazionale”, con la partecipazione di Ajna Jusić (presidente Forgotten Children of War), Alba Bonetti (presidente Amnesty Italia), Cinzia Sciuto (direttrice di MicroMega) e Michele Lionello (Voci per la Libertà), per esplorare il rapporto tra conflitto e giustizia globale.

Alle 19.30, alla Pescheria Nuova, si aprono le mostre “Breaking Free” e “La lotta, il coraggio e l’amore” alla presenza di Jusić e Bonetti: un percorso visivo di forza, resilienza e speranza espresso attraverso l’arte.

Alle 21.30, la giornata si chiude con la proiezione del film “Womeness”, sempre alla Gran Guardia, alla presenza della regista Yvonne Sciò e della giornalista di Avvenire Angela Calvini, per una riflessione sul ruolo delle donne nella società contemporanea.

Martedì 15 luglio, il focus si sposta su ambiente e diritto alla protesta:

alle 18.00, nella Sala della Gran Guardia, proiezione del film “Come se non ci fosse un domani”, accompagnata dalla testimonianza di Simone Ficicchia, attivista di Ultima Generazione per riflettere sulle scelte e sulle responsabilità individuali in un mondo in crisi.

Alle 19.30, nei Giardini delle Due Torri, il dibattito “Libertà sotto assedio: tra censura e repressione del dissenso”, con la giornalista Elisa Barion, il comico Daniele Fabbri e lo stesso Ficicchia, su come l’arte e l’attivismo rispondano alla censura.

Alle 21.30, sempre ai Giardini, va in scena il talk-spettacolo “Le città invivibili” con l’ingegnere energetico e attivista per il clima Giovanni Mori, che attraverso parole e immagini illustrerà i drammi delle aree urbane colpite da crisi ambientali

Mercoledì 16 luglio si parlerà di migrazioni, giovani e sicurezza sul lavoro:

alle 18.00, in Sala della Gran Guardia, il dibattito “Giornalismo e migrazioni: un altro sguardo è possibile” con i giornalisti Fabio Salamida (Wired, Fanpage) e Paolo Lambruschi (Avvenire), per riflettere sull’informazione responsabile e sulle nuove narrazioni migratorie

Alle 19.30, nei Giardini delle Due Torri, spazio ai giovani con “Speak Up! – Giovani, arte e diritti umani”, con interventi degli artisti Michele Mud e Zentequerente, tra musica, arte e riflessione. Il progetto Speak Up è realizzato con il sostegno della Fondazione Banca del Monte di Rovigo, che riserva sempre particolare attenzione alle giovani generazioni.

Alle 21.30, sempre ai Giardini, lo spettacolo “Era bello il mio ragazzo. Musica e parole di vita e lavoro”, con Daniele Labelli (pianoforte), Silvia Smaniotto (voce) e Marco Cargnelli (attore). L’evento è realizzato grazie al contributo della IRSAP Foundation.

Giovedì 17 luglio, giornata dedicata ai diritti Lgbtqia+:

alle 18.00, nella Sala della Gran Guardia, il dibattito “È l’amore che crea una famiglia” con Valentina Bagnara (Famiglie Arcobaleno Veneto) e Susanna Lollini (Rete Lenford), per approfondire le questioni legali e sociali legate alle famiglie arcobaleno.

Alle 19.30, nei Giardini delle Due Torri, l’aperitivo musicale con Cheriach Re proporrà note e riflessioni in compagnia dell’artista

Alle 21.30, sempre ai Giardini, l’ironia e la provocazione di “Queer stand-up!”, con le comiche Simonetta Musitano, Laura Pusceddu e Shatta Valli.

Venerdì 18 luglio:

alle 18.00, in Sala della Gran Guardia, si terrà il dibattito “La lotta, il coraggio e l’amore”, con Elena Guerra (sorella di Mauro Guerra), Antonio De Matteo (fotografo e attore) e Riccardo Noury (portavoce Amnesty Italia), una testimonianza sulla resistenza personale e collettiva.

Alle 19.30, ai Giardini delle Due Torri, primo appuntamento di “Radio Kappa Talks” con Giulia Morello e il suo libro “Sono innamorata di Pippa Bacca, chiedimi perché!” con l’autrice Giulia Morello che dialogherà con Roberta Cusin e gli incontri tra musica e parole con gli artisti emergenti di Voci per la libertà.

Alle 21.30, in Piazza Vittorio Emanuele II, prende il via il festival “Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty”. In apertura i rodigini Alysson e la prima semifinale del Premio Amnesty emergenti che vedrà esibirsi Lady Sox, Andrea Kabo, Manuela Zero e Stona. Ospiti musicali gli Statuto, una realtà unica nel panorama della musica italiana. Con il loro stile mod, con la loro immediatezza e sfrontatezza nei testi impegnati e ironici, con una musica che è iniziata con lo ska e si è fusa con il soul e il powerpop, si sono rivelati totalmente originali e incatalogabili.

A presentare le tre serate di Voci per la libertà saranno Savino Zaba (Conduttore RAI), Manola Borgato (Radio Kappa) e Carmen Formenton (Voci per la Libertà).

Sabato 19 luglio:

alle 18.00, nella Sala della Gran Guardia, il dibattito “Testimoni di coraggio: voci di un’Italia che protegge la protesta” con Parisa Nazari (Movimento Donna Vita Libertà), Mohamed Dihani (difensore dei diritti umani saharawi) e Federico Simonazzi (Circoscrizione VTAA di Amnesty International) racconterà storie di impegno e solidarietà.

Alle 19.30, nuovo aperitivo con “Radio Kappa Talks” ai Giardini delle Due Torri: presentazione del libro “Musicarpia. Guida femminista per una musica sovversiva e collettiva!” con l’autrice Federica Pezzoni che dialogherà con Sonia Carraro di Radio Kappa e a seguire gli artisti di Voci per la libertà.

Alle 21.30, in Piazza Vittorio Emanuele II, apertura musicale della giovane rodigina Artika e la seconda semifinale del Premo Amnesty nella sezione Emergenti, con Manú Squillante, Samsara, Margine e Giovanni Segreti Bruno. Ospite speciale Martina Attili che quest’anno era tra i dieci candidati al Premio Amnesty Big con il brano “Eva e Adamo”; la giovane cantautrice è stata conosciuta dal grande pubblico nel 2018 grazie alla partecipazione a X-Factor con il brano “Cherofobia” che ottiene il disco di platino raggiungendo oltre 21 milioni di stream su Spotify; è da poco uscito il suo album “Signorina rivoluzione”.

Domenica 20 luglio, giornata conclusiva:

alle 18.00, in Sala della Gran Guardia, l’incontro “Arte e diritti umani”, con Francesca Corbo (Amnesty Italia), Federica Sabatini (attrice), Savino Zaba (conduttore RAI) e la proiezione del docufilm “Human Lights”, dedicato ai 50 anni di Amnesty International Italia.

Alle 19.30, ai Giardini delle Due Torri, aperitivo “Radio Kappa Talks” con la presentazione del libro “Le geografie di Pasolini” con l’autore Claudio Agostoni e il giornalista Enrico Deregibus. A seguire, presentazione del progetto Jenco con Giacomo Stallone e Federica Sabatini.

Alle 21.30, gran finale di “Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty” in Piazza Vittorio Emanuele II: apertura con Marcondiro e Nour Eddine, premiati per il progetto “Anime migranti”, finale del Premio Amnesty Emergenti con i 5 migliori artisti selezionati nelle due semifinali e chiusura affidata a Paolo Jannacci, anche lui tra i dieci candidati al Premio Amnesty Big con il brano “L’uomo nel lampo”. Paolo Jannacci è un musicista a tutto tondo, poliedrico, figlio del grande Enzo. Grazie anche alla sua partecipazione al festival di Sanremo 2020 si è fatto conoscere dal pubblico come cantante e compositore, oltre che come pianista.

Mostre e attività collaterali:

Durante l’intera settimana, alla Pescheria Nuova saranno visitabili:

“Breaking Free”, installazione che attraverso l’uso di fotografie e racconti si concentrerà su storie di bambini nati da stupri di guerra e sulle loro madri, evidenziando le difficoltà e la resilienza di queste famiglie;

“La lotta, il coraggio e l’amore”, mostra fotografica che Amnesty International Italia e il fotografo Antonio De Matteo hanno realizzato dedicandola alle vittime e ai sopravvissuti alla violenza di Stato.

Alla Sala della Gran Guardia, la collettiva fotografica “I Grant You Refuge” che documenta la vita quotidiana e la resilienza della popolazione civile a Gaza, in Palestina.

Dal 15 al 20 luglio nei Giardini delle Due Torri e dal 18 al 20 luglio in Piazza Vittorio Emanuele II, sarà attiva un’area food & drink con Birrificio Vojo e Gaza Cola, in nome della filiera corta e della solidarietà.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

Maggiori info su:

www.settimanadeidirittiumani.it

www.vociperlaliberta.it

Promotori, Sostenitori e Partner:

Associazione capofila: Voci per la libertà

Promossa da: Amnesty International Italia, Arci Rovigo, Avvocato di strada, Centro Servizio Volontariato Padova e Rovigo, CGIL Rovigo, Circolo Arci 2 giugno 1946, Circoscrizione VTAA di Amnesty International, CISL Padova e Rovigo, Cooperativa sociale Porto Alegre, Emergency Rovigo, La Fionda di Davide, Legambiente Rovigo, Mediterranea Saving Humans Polesine – Rovigo, Politropia Arcigay Rovigo, Radio Kappa, Spazio T, UIL Rovigo.

Con il supporto di: ACLI Rovigo, Artinstrada, Associazione REM, Caritas Diocesana Adria Rovigo, Centro di Documentazione Polesano, Centro Francescano Ascolto, Circolo Arci La Boje, Di tutti i colori Cooperativa Sociale, Il Manto di Martino, Il dono di Rossana, Libera Rovigo, Ordine degli avvocati di Rovigo, Peter Pan Group Cooperativa Sociale, Vivi Rovigo APS, Zico.

Con il sostegno e la collaborazione di: Comune di Rovigo, Amnesty International Italia, Circoscrizione VTAA di Amnesty International, Centro servizi di Volontariato Padova e Rovigo, CGIL Rovigo, SPI Cgil Veneto, CAF Cgil, CISL Padova e Rovigo, CAF CISL, UIL Rovigo, IRSAP Foundation.

Iniziativa sostenuta da: Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Progetto finanziato: tramite fondi dell’8×1000 della Chiesa Cattolica

Con il contributo di: Fondazione Banca del Monte di Rovigo, Coop Alleanza 3.0, Banca Annia, Lega Coop

Media partner: Rai Radio 1, Avvenire, Micromega, Radio Popolare, Radio International, FunnyVegan, ViaVaiNet, Radio Elettrica, Radio BlueTu, Radio Kappa, Remweb, Lattemiele, Love Fm, Ritmo80.

Partner tecnici: APS Consulenza Formazione Sicurezza, Birrificio Vojo, Gaza Cola, ARS audio & light, Press4All, Mei – Meeting degli Indipendenti, Rete dei Festival, Studioartax, IdeeGrafiche, Musica nelle Aie, PeM – Parole e Musica in Monferrato.