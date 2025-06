Accesso Partenze più fluido: Entro giugno 2025 sarà attivo un secondo ascensore nell’atrio partenze, gemello di quello esistente. Una soluzione semplice ma efficace per snellire i flussi e rendere l’accesso più agevole per tutti.

Due nuovi gate e area d’attesa più ampia: In arrivo entro l’estate 2025 oltre 600 mq di nuova superficie d’imbarco. Gli spazi sono stati completamente ripensati, con l’inserimento di una moderna area dedicata alle persone a mobilità ridotta, in linea con gli standard europei di accessibilità.

Nuova area self check-in per passaporti extra Schengen: Un’area completamente rinnovata, ricavata da un’ex zona di stoccaggio carburante, ospiterà 12 postazioni self check-in per il controllo dei passaporti. Un intervento che valorizza lo spazio e accorcia i tempi di attesa.