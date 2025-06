A Sant’Agnello (NA) premiata la musicoterapista Mirella Massa per il suo impegno verso i più fragili

Nell’ambito della prima edizione del Premio “Papa Gentile”, iniziativa organizzata dalla Rete CUG (Comitati Unici di Garanzia) e nata dalla collaborazione tra la Città Metropolitana di Napoli e il Progetto “Costruiamo Gentilezza”, sono state consegnate le Menzioni Speciali di Merito ai “Costruttori di Gentilezza”.

Il Comune di Sant’Agnello, nella persona del Vice Sindaco Maria Russo, ha presenziato alla cerimonia di consegna tenuta a Napoli nei saloni dello storico caffè Gambrinus, e ha scelto come Costruttrice di Gentilezza per il proprio territorio Mirella Massa, musicoterapista presso il centro riabilitativo AIAS, volontaria presso l’associazione “L’isola che c’è” di Sant’Agnello e Alma cooperativa sociale, oltre che giurista degli spazi etici, luoghi di accoglienza all’interno di strutture pubbliche a tutela dei vulnerabili.

«La dott.ssa Mirella Massa si è distinta per aver concretamente contribuito a far fiorire il seme della gentilezza – dichiara il Vice Sindaco di Sant’Agnello Maria Russo - Il suo animo gentile traspare dalle sue azioni e dalla maestria con cui, tra le tante attività, ha realizzato spettacoli teatrali coinvolgendo ragazzi con lievi e gravi disabilità, con profonda dedizione. La costruzione della gentilezza passa anche dalla bellezza che si riesce a creare per la collettività e per i singoli, soprattutto in contesti più delicati».

I Costruttori di Gentilezza sono attivatori delle comunità che volontariamente e responsabilmente si impegnano a promuovere pratiche gentili per accrescere il bene comune. Scelgono di far parte di un percorso rivoluzionario e di trasformazione e mettono al servizio della comunità il proprio costante impegno nella divulgazione concreta dei valori fondamentali del progetto “Costruiamo Gentilezza”. «Questa menzione mi onora e mi conferma nel desiderio di “contagiare” tutte le vite che incontro con la gentilezza – dichiara Mirella Massa - trasmettendo la potenza del suo linguaggio che educa all’accoglienza, all’ascolto, alla cura dell’altro e alle azioni gentili che costruiscono e custodiscono il senso umano della nostra società».