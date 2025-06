Ci sarà la benedizione dei mezzi durante la festa patronale di San Giovanni Battista

Una serata all’insegna della solidarietà sotto l’egida della Speranza, emblema del Giubileo 2025. Sono questi i sentimenti con i quali l’Associazione di Volontariato “La Solidarietà” di Fisciano è stata invitata, oggi 25 Giugno 2025, alle ore 19:30, alla solenne celebrazione Eucaristica nella Chiesa di S. Martino Vescovo alla frazione Lancusi, al termine della quale ci sarà la benedizione dei mezzi di servizio (ambulanze, furgoni, auto) del sodalizio con la Reliquia di San Giovanni Battista, Santo Patrono di Lancusi, del quale sono in corso i solenni festeggiamenti in suo onore.

L’invito è giunto dalla Parrocchia dei Santi Martino e Quirico di Lancusi e Bolano, retta da don Aniello Del Regno, proprio in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Giovanni Battista, la cui ricorrenza ricade il 24 giugno. Le celebrazioni si inseriscono nel più ampio contesto delle “Giornate della Speranza”, un percorso comunitario ispirato al tema del Giubileo 2025 “Pellegrini di Speranza”.

“A nome dell’Associazione che rappresento – ha dichiarato il Presidente Alfonso Sessa – ringrazio don Aniello e la Parrocchia dei Santi Martino e Quirico in Lancusi e il Comitato Festa di San Giovanni Battista per l’invito alla benedizione dei mezzi di servizio in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono. Questa bella iniziativa rappresenta un gesto di gratitudine e di cura verso tutti coloro che quotidianamente si impegnano nel servizio alla comunità, contribuendo con dedizione e spirito di solidarietà. In un anno così speciale, che si inserisce nel Giubileo della Speranza, tali momenti assumono un significato ancora più profondo, richiamandoci alla responsabilità di vivere e diffondere i valori di speranza, di solidarietà e di fede. Grazie ancora per averci coinvolto in questa significativa celebrazione, che rafforza i legami di comunità e di fede”.

“La Solidarietà”, inoltre, parteciperà anche all’iniziativa intitolata “La Nostra Voce Grida Per”, dove attraverso un video di 2-3 minuti racconterà un focus su un progetto specifico o su una “voce” (un bisogno, una causa) per cui i volontari si battono e che li fa diventare “speranza che vive” per la comunità. Il video, poi, verrà condiviso sui canali social della Parrocchia per diffonderlo e portarlo a conoscenza del pubblico.