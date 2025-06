Mostra internazionale d’arte contemporanea a Palazzo della Dogana dei Grani, dal 27 giugno al 20 luglio

La Direzione regionale Musei nazionali Campania, in collaborazione con l’associazione culturale Arteuropa e con il patrocinio del Comune di Atripalda, accoglie l’edizione 2025 della rassegna internazionale d’arte contemporanea “Visioni Cromatiche”, in programma dal 27 giugno al 20 luglio al Palazzo della Dogana dei Grani di Atripalda, uno dei luoghi simbolo della cultura irpina.

All’inaugurazione, prevista per venerdì 27 giugno alle ore 17:00, saranno presenti autorità istituzionali, rappresentanti del mondo della cultura e i protagonisti del progetto. L’evento sarà introdotto dal Maestro Enzo Angiuoni, direttore artistico dell’iniziativa, che esporrà i contenuti della mostra e la filosofia alla base di questa nuova edizione. Interverranno, inoltre, rappresentanti della Direzione regionale Musei nazionali Campania, del Comune di Atripalda e il presidente dell’associazione Arteuropa, che illustreranno il valore dell’evento anche in chiave di promozione territoriale e culturale.

Il percorso espositivo si articola nei suggestivi spazi della Dogana dei Grani, luogo simbolico per la storia e la cultura atripaldese, che diventa per l’occasione uno spazio “aperto” alla creatività globale.

“Visioni Cromatiche” non è solo una mostra d’arte, ma un’esperienza culturale che invita il pubblico a esplorare i territori dell’immaginazione e del colore, attraverso lo sguardo di artisti che, pur nella diversità dei linguaggi, sanno parlare all’anima e alla sensibilità di ciascuno. È un progetto espositivo che nasce dalla volontà di costruire un itinerario visivo e concettuale intorno al colore come forma di linguaggio universale. In mostra diciotto artisti selezionati di comprovata esperienza e di caratura internazionale, provenienti da varie parti d’Italia e del mondo, presentano opere inedite o

selezionate che riflettono la pluralità della ricerca contemporanea: pittura, installazione, sperimentazione tecnica e ricerca materica convivono in un’armonia di visioni e interpretazioni.

I protagonisti di questa edizione di “Visioni Cromatiche” sono: Augusto Ambrosone – Avellino, Enzo Angiuoni – Atripalda (AV), Tony Antolino – New York (USA), Nicola Badia – Caserta, Lello Bavenni – Vico Equense (NA), Tristano Casarotto – Bassano del Grappa (VI), Giuliano Censini – Montepulciano (SI), Francesco Costanzo – Fiuggi (FR), Ido Erani – Forlì, Ferruccio Franz – Udine, Nicola Guarino – Teora (AV), Gianni Maglio – Mercogliano (AV), Gianni Mastrantonio – Priverno (LT), Fulvio Moscaritolo – Calitri (AV), Bianca Pacilio – Avellino, Elena Rubino – Benevento, Lello Ruggiero – Caserta, Andrea Vizzini – Venezia.

Ciascuno degli artisti coinvolti porta in dote una propria visione del contemporaneo, declinata attraverso pratiche differenti, ma accomunate da una profonda coerenza progettuale e da una solida identità espressiva. Il risultato è un dialogo continuo tra figurazione e astrazione, memoria e attualità, materia e pensiero.

L’evento si colloca all’interno di un programma più ampio di valorizzazione delle arti visive e del patrimonio culturale locale, condivisa tra Istituzioni e associazioni del territorio, che rappresenta anche un’opportunità di crescita culturale per la comunità e di attrazione turistica per il territorio. Il Palazzo della Dogana dei Grani, edificio di grande rilevanza storica e architettonica, si conferma così come luogo vivo della contemporaneità e museo capace di coniugare identità storica e proiezione internazionale.

Fondata con l’obiettivo di promuovere l’arte contemporanea e il dialogo tra artisti italiani e internazionali, Arteuropa è una delle realtà culturali più attive sul territorio campano. Da oltre trent’anni, sotto la guida del Maestro Enzo Angiuoni, ha realizzato mostre, premi, rassegne e progetti di respiro nazionale e internazionale, contribuendo alla crescita e alla diffusione dell’arte come strumento di incontro, riflessione e sviluppo.

Con “Visioni Cromatiche”, Arteuropa ribadisce il proprio ruolo di ponte tra generazioni artistiche e culture, offrendo agli artisti una vetrina di qualità e al pubblico un’occasione unica per immergersi nel linguaggio dell’arte.

La mostra sarà visitabile dal 27 giugno al 20 luglio 2025, con i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:00, chiuso il sabato e la domenica. Ingresso gratuito.