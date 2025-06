Il contest fotografico celebra il Tempo tra memoria, emozione e bellezza

Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, torna per il settimo anno consecutivo il contest fotografico About Sorrento, che nel 2026 invita appassionati di fotografia e amanti della Penisola Sorrentina a raccontare un tema intimo, profondo e universale: il Tempo.

“Il tempo non si vede, ma si può catturare in uno scatto.”

Questa la suggestione da cui prende forma il concept dell’edizione 2026: uno sguardo fotografico capace di cogliere il Tempo non come semplice misura cronologica, ma come atmosfera, memoria, emozione. Quel tempo che si respira nei vicoli, si riflette sul mare, si annida nei gesti quotidiani o nelle stagioni che tornano.

Attraverso la fotografia, ogni partecipante sarà invitato a offrire la propria visione personale del Tempo in Penisola Sorrentina: un territorio fatto di storia, cultura, colori e identità, che abbraccia sei Comuni – Sorrento, Sant’Agnello, Piano di Sorrento, Meta, Vico Equense e Massa Lubrense – dove il tempo si piega, si dilata, si fa suggestione e bellezza.

Le 12 fotografie selezionate andranno a comporre il Calendario About Sorrento Coast 2026, divenuto nel tempo un vero e proprio oggetto da collezione, oltre che un omaggio autentico alla Terra delle Sirene e alle sue infinite sfumature.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti: fotografi professionisti, amatori, appassionati, senza limiti d’età o di provenienza.

Ogni partecipante può inviare un numero illimitato di fotografie entro e non oltre il 2 novembre 2025 (ore 23:59) all’indirizzo email:

contest@aboutsorrento.com

Il contest è realizzato con il supporto della società di comunicazione Stylo Project che da anni si occupa di valorizzazione creativa del territorio, con la partnership dell’Associazione Culturale Rumore Art Club.