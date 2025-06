Competenze digitali per la competitività e la resilienza dell’Europa

Il Forum delle parti interessate dell’istruzione digitale 2025 riunisce oggi circa 250 partecipanti del settore dell’istruzione e della formazione, tra cui insegnanti, studenti, responsabili politici e ricercatori, per discutere del potenziale digitale europeo nell’istruzione. Roxana Mînzatu, Vicepresidente esecutiva per i diritti sociali e le competenze, i posti di lavoro di qualità e la preparazione, ha aperto l’evento a Bruxelles. Le discussioni si basano sui risultati della revisione intermedia del piano d’azione per l’istruzione digitale (2021-2027), incentrata sull’integrazione dell’intelligenza artificiale nell’istruzione, sulla promozione dell’alfabetizzazione digitale e sulle sfide etiche poste dalle nuove tecnologie.

La Vicepresidente esecutiva Roxana Mînzatu ha dichiarato: “Dobbiamo colmare il divario tra le competenze digitali dei cittadini europei e le esigenze del mercato del lavoro. L’Unione delle competenze sostiene questo obiettivo attraverso azioni e obiettivi concreti volti a promuovere le qualifiche digitali di base e avanzate mediante un’istruzione e una formazione di qualità e può contribuire all’aggiornamento e alla riqualificazione dei lavoratori.”

Il forum contribuirà alla tabella di marcia per il 2030 sul futuro dell’istruzione e delle competenze digitali, prevista per la fine dell’anno. La tabella è volta a istituire un solido ecosistema dell’istruzione digitale dell’UE, a promuovere la parità di accesso all’istruzione e alla formazione digitali, e a promuovere partenariati con le imprese EdTech con sede nell’UE.

Le sessioni plenaria, mattutina e conclusiva, possono essere seguite online. Maggiori informazioni sull’evento sono disponibili qui.