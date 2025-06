"The Italian Songbook" tra passione e allegria

Dopo le tappe di New York e Philadelphia, con l’approdo in Canada al Jazz International Festival di Montreal, continua il viaggio di Voices of Heritage, il progetto promosso dal Conservatorio di Benevento “Nicola Sala” in collaborazione con il Conservatorio di Campobasso e l’Università Pegaso che ha come obiettivo il rafforzamento della strategia internazionale di due istituzioni di alta formazione artistica e musicale nel sud Italia (AFAM), rinomate per il loro contributo al patrimonio musicale italiano.

Il 26 giugno, presso la sede l’Istituto Italiano di Cultura di Montreal, è in programma la tavola rotonda “Voci del Jazz: storia, identità e connessioni culturali tra Italia e Canada”

Il 27 giugno a Place des Festivals, con inizio alle ore 19.30 locali, è in programma “la voglia, la pazzia, l’incoscienza, l’allgria – The Italian Songbook”, concerto dedicato alla canzone d’autore italiana che negli anni ’60 e ’70 ha avuto la sua massima espressione musicale e artistica, con brani memorabili e senza tempo che ancora oggi vengono riconosciute e cantate in tutto il mondo. L’orchestra, composta da 21 elementi e diretta dal Maestro Franco Piana, che ha curato anche gli arrangiamenti, farà rivivere al Jazz Festival di Montreal le più belle canzoni italiani scritte e interpretate da artisti unicicome Domenico Modugno, Mina, Ornella Vanoni, e grandi poeti e cantautori che hanno scritto pagine musicali senza tempo come Fabrizio De Andrè, Paolo Conte, Luigi Tenco, Lucio Battisti, Lucio Dalla, Pino Daniele, Gino Paoli.

Giuseppe Ilario, Direttore del Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento

“Con la tappa di Montreal, il progetto Voices of Heritage si apre al linguaggio del jazz come espressione di dialogo, contaminazione e libertà artistica. Portare il nostro patrimonio musicale d’autore in un festival di rilievo internazionale significa affermare l’identità italiana nella sua capacità di innovare, emozionare e parlare al mondo. Il Conservatorio di Benevento prosegue con orgoglio la sua missione di promozione culturale, in collaborazione con istituzioni di eccellenza come il Conservatorio di Campobasso e l’Università Pegaso”.

Rita D’Addona, Presidente Conservatorio di Musica “Lorenzo Perosi” di Campobasso

“Dopo il successo di Philadelphia, quando gli studenti del Perosi di Campobasso e del Sala di Benevento hanno incantato il pubblico del Kimmel Center, i due Conservatori tornano nel Nuovo continente per un’altra entusiasmante tappa del progetto Voice of Heritage. Sono sicura che anche l’appuntamento di Montreal sarà indimenticabile, il legame che unisce l’Italia al Canada è forte e profondo e parla di musica, cultura, talento, storia e umanità. Sarà per me un onore rappresentare ancora una volta il Molise e partecipare alla tavola rotonda organizzata presso l’Istituto italiano di cultura di Montreal sul Jazz e sull’identità e le connessioni tra i due Paesi. Ringrazio il Conservatorio di Benevento, capofila del progetto, per l’importante opportunità offerta al Lorenzo Perosi“.

Pierpaolo Limone, Rettore dell’Università Pegaso

“Voices of Heritage unisce ricerca, innovazione e cultura, portando il patrimonio musicale italiano sulla scena internazionale. Gli eventi di Montreal rafforzano il dialogo tra Italia e Canada, confermando l’impegno dell’Università Pegaso nella cooperazione accademica globale”

IL PROGRAMMA

26 giugno 2025 – Panel della tavola rotonda moderata da Daria D’Aloia

Franco Piana, direttore e arrangiatore – Nicola Sala Benevento Jazz Orchestra

Stefania Tallini, pianista jazz e classica, compositrice, arrangiatrice – Nicola Sala Benevento Jazz Orchestra

Joshua Rager, professore associato, Presidente del Dipartimento di Musica della Concordia University

Reno De Stefano, Ph.D. Professore Ordinario, chitarrista, Università di Montréal, Facoltà di Musica

Aldo Mazza, percussionista di fama mondiale, fondatore e direttore artistico della KoSA International

Andre Menard, Co-fondatore ed ex vicepresidente di L’Équipe Spectra – Ex Direttore Artistico del FIJM

27 giugno 2025 – La scaletta del concerto

La voglia, la pazzia, l’incoscienza, l’allegria – the Italian Songbook