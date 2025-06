La vicepresidente del Senato Mariolina Castellone ricorda il genio italiano e il suo lascito eterno

“Si è spento il maestro Arnaldo Pomodoro, uno dei più grandi artisti di tutti i tempi.” Così in una nota la vicepresidente del Senato Mariolina Castellone (M5S).

“Le sue opere, presenti nei maggiori musei del mondo, mostrano a visitatori e appassionati di ogni Paese la grandezza del genio italiano che lui incarnava. Con le sue realizzazioni, dalle iconiche sfere agli altrettanto celebri obelischi, il maestro Pomodoro ha sollevato il velo dell’apparenza, accendendo un faro sui meccanismi complessi e misteriosi che si nascondono sotto la realtà. È stato ispiratore di tanti giovani talenti, ai quali ha anche dedicato il lavoro della sua Fondazione, per guardare al futuro e costruire insieme percorsi visionari. La morte non spegnerà, ma anzi, se possibile, farà risplendere ancora di più la luce della sua arte, che è patrimonio eterno non solo dell’Italia, ma dell’intera umanità. Fai buon viaggio, Maestro, e grazie per la bellezza che ci hai regalato, merce rara in questi tempi bui.”