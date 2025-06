Montoro (AV) – Carmela Diana informa sull’affidamento del nuovo servizio di decoro urbano

L’Assessore al Decoro Urbano del Comune di Montoro, Carmela Diana, comunica che, dopo aver completato il progetto esecutivo per gli interventi di decoro urbano e manutenzione del verde pubblico, è attualmente in corso la gara per l’affidamento del servizio alle ditte partecipanti. Il servizio sarà articolato in due distinti lotti di affidamento, con l’obiettivo di garantire una gestione più efficiente e capillare degli interventi su tutto il territorio comunale.