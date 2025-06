Con “Nessuna” e 59 milioni di streaming, l’album resta stabile nella Top 10. In arrivo il Summer e l’Arena Tour

“Il mio lato peggiore”, l’ultimo lavoro discografico di Luchè, è stato certificato oggi disco d’oro da FIMI, confermando ancora una volta l’impatto e la rilevanza dell’artista sulla scena musicale italiana.

Con oltre 59 milioni di streaming complessivi, l’album si è posizionato fin dal debutto nella Top 10 della classifica Album FIMI, restandoci ininterrottamente per settimane e dimostrando quanto questo ultimo lavoro in studio sia stato apprezzato dal pubblico. Un risultato che consacra “Il mio lato peggiore” tra i progetti rap più significativi dell’anno e non solo.

Tra i momenti più riconosciuti dell’album spiccano due brani che hanno avuto un grandissimo impatto: “NESSUNA”, traccia intima e struggente, è ancora stabile nella Top 10 dei singoli e ha conquistato fin da subito il pubblico, entrando nella Top 50 Italia di Spotify (dove è rimasta nella Top 5, raggiungendo per quattro giorni la posizione #1), fino a raggiungere la vetta di entrambe le chart insieme a “GINEVRA”. Il brano guida anche la Hot 50 Italia di TikTok, dove continua a dominare.

Al suo fianco, “GINEVRA” ha trovato una risonanza altrettanto potente, contribuendo a generare – insieme a “NESSUNA” – oltre 100.000 contenuti originali sulla piattaforma, confermando la capacità dell’artista di parlare a pubblici diversi con linguaggi sempre autentici e riconoscibili.

Luchè continua così la sua ascesa come punto di riferimento culturale per il rap italiano, capace di fondere introspezione e visione artistica in un linguaggio musicale potente, moderno e senza compromessi.

Il successo dell’album si riflette anche nella dimensione live: dopo lo show evento del 5 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, che ha riscritto le regole dei rap show in Italia, l’artista è pronto a infiammare l’estate con il LUCHÈ SUMMER TOUR, in attesa del LUCHÈ ARENA TOUR nei palasport previsti tra fine 2025 e inizio 2026.

Qui tutte le date del 2025 prodotte e organizzate da Vivo Concerti:

LUCHÈ SUMMER TOUR

22 luglio – TERMOLI (CB) – TERMOLI SUMMER FESTIVAL c/o Arena del Mare

24 luglio – ROMA – ROCK IN ROMA c/o Ippodromo delle Capannelle

8 agosto 2025 – RICCIONE (RN) – VERSUS FESTIVAL c/o Parco degli Olivetani

16 agosto – GALLIPOLI (LE) – Raffo Parco Gondar

21 agosto – DIAMANTE (CS) – Teatro dei Ruderi

24 agosto – MONFALCONE (GO), Generation Young Festival c/o Piazza della Repubblica

29 agosto – CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP) – Castellammare Music Fest c/o Piazzale Porto Nuovo

31 agosto – BENEVENTO – Benevento Città Spettacolo

4 settembre 2025 – EMPOLI (FI) – BEAT FESTIVAL c/o Parco di Serravalle

15 settembre 2025 – ASSAGO (MI) – Unipol Forum

LUCHÈ ARENA TOUR

Venerdì 19 dicembre 2025 EBOLI (SA) – PALASELE

Sabato 20 dicembre 2025 EBOLI (SA) – PALASELE

Martedì 17 marzo 2026 FIRENZE – MANDELA FORUM

Sabato 21 marzo 2026 TORINO – INALPI ARENA

Domenica 29 marzo 2026 BARI – PALAFLORIO

Le prevendite sono disponibili online e nei circuiti vendita autorizzati.

Info biglietti su http://www.vivoconcerti.com/.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Il 5 giugno 2025 l’artista è salito sul palco dello Stadio Diego Armando Maradona in uno stato di grazia assoluto, con una presenza scenica e una forza emotiva che hanno trasformato il concerto in un manifesto del rap italiano, grazie anche all’alternanza tra momenti più intimi e lo sfoggio di grandi banger ed episodi street, scanditi anche dalle sonorità portate sul palco dalla band e di un dj sul palco. Davanti ad uno stadio gremito, che ha cantato uno per uno tutti i brani in scaletta, ha dimostrato di essere non solo un’icona ma un vero e proprio riferimento culturale. E se a questo aggiungiamo la presenza di visual spettacolari, una scenografia importante e una regia curata nei minimi dettagli, si ha come risultato un evento rap tra i più alti mai visti in Italia.

Oltre agli opening djset esclusivi di Jesa e Night Skinny, al suo fianco, ieri sera, il rapper ha voluto alcuni dei nomi più caldi della scena: Shiva, Tony Boy, Paky, Nerissima Serpe, CoCo, Kaash Paige, a cui si sono uniti a sorpresa, Geolier e Rose Villain.

LUCHÈ, tra i padri dell’urban nazionale, con le sue barre riesce sempre a conquistare tutti, spaziando e dimostrando che non c’è limite né confine territoriale alla sua musica. Una cifra stilistica impossibile da non riconoscere, che mette insieme una street credibility con pochi pari e, allo stesso tempo, una grande trasversalità dal respiro internazionale.